Роспотребнадзор информирует жителей Новосибирска о проверке БАД перед покупкой

Роспотребнадзор сообщил о продолжающейся работе по выявлению интернет-ресурсов, распространяющих информацию о продаже биологически активных добавок, реализация которых не разрешена на территории России.

Ведомство отмечает, что в числе таких БАД встречаются средства для снижения веса, препараты для поддержки функций щитовидной железы, а также напитки с лимфодренажным эффектом.

Мероприятия по мониторингу и блокировке подобных сайтов осуществляются совместно с Роскомнадзором и направлены на снижение возможных рисков для здоровья граждан.

Биологически активные добавки, не прошедшие государственную регистрацию, могут представлять опасность при неконтролируемом использовании, что подчеркивают специалисты.

Роспотребнадзор рекомендует приобретать БАД только у официальных поставщиков и в аптеках, а также проверять наличие необходимых документов. В случае возникновения вопросов ведомство предлагает обращаться на горячую линию по телефону 8 (800) 555-49-43.