Нутрициолог Гузман рассказала о влиянии рациона на здоровье во время Масленицы

Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края, нутрициолог Екатерина Гузман, прокомментировала возможное влияние масленичного рациона на здоровье.

По словам специалиста, традиционные блюда Масленицы, в частности блины, отличаются высокой калорийностью и содержат ограниченное количество полезных веществ.

Гузман отметила, что чрезмерное употребление таких продуктов может повлиять на обмен веществ и фигуру, особенно при резком сокращении калорий после праздничной недели.

Врач подчеркнула, что людям с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет, лишний вес или обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, рекомендуется согласовывать праздничное меню с лечащим специалистом.

Медики обращают внимание на необходимость соблюдения мер предосторожности в питании в период традиционных праздников, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.