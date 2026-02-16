В Бурятии снизилось количество случаев алкогольного психоза и первичного алкоголизма

В Бурятии зафиксировано сокращение числа новых случаев заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, по итогам прошлого года.

Согласно официальным данным, среднестатистический житель региона стал употреблять на 1,5 бутылки алкоголя в год меньше. Кроме того, отмечено снижение регистрации первичных случаев алкоголизма на 5%.

Показатели по алкогольному психозу также демонстрируют положительную динамику: количество таких случаев уменьшилось почти на 12%.

Тема употребления алкоголя и связанных с ним заболеваний продолжает оставаться актуальной для системы здравоохранения региона. Снижение заболеваемости может свидетельствовать о результатах профилактических мер и работы медицинских учреждений.

В течение прошлого года наркологический диспансер оказал лечение почти 2300 пациентам. Специалисты подчеркивают, что, несмотря на положительные изменения, вопрос профилактики и контроля за употреблением алкоголя сохраняет свою значимость.