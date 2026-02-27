Доцент Тарасов: витамин С в лимоне разрушается при добавлении в горячий чай

В период смены сезонов специалисты обращают внимание на возможный дефицит витамина С, который часто восполняют с помощью лимонов, добавляемых в чай. Доцент Андрей Тарасов сообщил, что при высокой температуре витамин С, содержащийся в лимоне, подвергается разрушению.

По словам эксперта, добавление лимона непосредственно в горячий чай снижает содержание витамина С в напитке. Это связано с тем, что данный витамин чувствителен к воздействию высоких температур.

Врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик уточнила, что употребление лимона может быть ограничено при ряде состояний, таких как гастрит, язва, рефлюкс, тонзиллит, повышенная чувствительность зубов и аллергия.

Витамин С играет важную роль в поддержании иммунной системы и обменных процессов, поэтому его дефицит может быть актуален в межсезонье. Лимон традиционно считается одним из доступных источников этого витамина.

Специалисты рекомендуют учитывать температурный режим при приготовлении напитков с лимоном, а также обращать внимание на индивидуальные противопоказания, связанные с употреблением цитрусовых.