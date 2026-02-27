В одном из населённых пунктов выявлен пастереллёз, введён запрет на вывоз молока-сырья

В одном из населённых пунктов региона был зафиксирован случай пастереллёза, после чего местные власти приняли решение временно ограничить вывоз сырого цельного молока за пределы территории.

Ограничения коснулись молока-сырья, что повлияло на работу ряда кооперативов и молочных предприятий. Наталья Баженова сообщила, что Ирбитский молочный завод прекратил приём продукции у кооператива «Баженовский» из-за разницы в закупочных ценах на молоко у населения.

В то же время Михаил Мальцев отметил, что их предприятие продолжает поставки сырья на пять молочных заводов внутри региона, поэтому на их деятельности ограничения не отразились.

Пастереллёз — заболевание, которое может представлять опасность для животных и требует контроля со стороны ветеринарных служб. Введение временных мер направлено на предотвращение распространения инфекции.

Власти региона заявили, что оказывают поддержку производителям молока и принимают меры для обеспечения стабильной ситуации на молочном рынке. Особое внимание уделяется реализации сырья внутри региона и предотвращению перебоев в работе предприятий.