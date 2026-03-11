Гришин: увеличение взносов по ОМС для курящих и людей с избыточным весом не рассматривается

Владимир Гришин, основатель системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России, сообщил, что введение повышенных страховых взносов для курильщиков и лиц с избыточным весом не планируется.

По словам Гришина, в действующей системе ОМС применяется единый подход для всех граждан, а выделение отдельных категорий с дифференцированными тарифами не предусмотрено. Депутат Государственной думы Алексей Куринный также отметил, что структура страхования основана на общем принципе, при котором у разных людей могут быть различные риски, но система остается единой для всех.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин напомнил, что право на медицинскую помощь закреплено в статье 41 Конституции РФ и распространяется на всех граждан страны без исключения.

Тема обсуждения взносов для отдельных групп населения периодически поднимается в общественном пространстве, однако специалисты подчеркивают, что любые изменения должны соответствовать действующему законодательству и принципам равного доступа к медицинским услугам.

Ранее сообщалось, что в Китае государственные гостиницы начали устанавливать напольные весы в номерах для постояльцев, что также вызвало дискуссии о подходах к вопросам здоровья и профилактики.