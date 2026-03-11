В Подмосковье с начала года провели свыше 820 тысяч онлайн-консультаций с врачами

Фото: MedikForum.ru
В Московской области с начала года было проведено более 820 тысяч телемедицинских консультаций для жителей региона. Такие данные сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

С помощью телемедицинских сервисов пациенты могут обсудить результаты анализов и диспансеризации, получить корректировку назначенного лечения, а также продлить электронный рецепт на льготные лекарства.

Онлайн-консультации доступны для взрослых, детей и беременных женщин. Услуга позволяет также закрывать больничные листы дистанционно.

Развитие телемедицины в регионе расширяет доступ к медицинской помощи и делает её более удобной для различных категорий населения.

Записаться на дистанционный приём можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бота Дениса в мессенджере Max, региональный портал госуслуг «Здоровье», инфоматы в медицинских учреждениях и по телефону горячей линии 122.

