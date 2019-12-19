Стул с кровью: когда это может указывать на рак?
Кровь в стуле нельзя считать нормальным состоянием, но за этим могут скрываться как неопасные нарушения, так и серьезные заболевания, например, рак толстой кишки. При появлении в кале крови нужно всегда обращаться к врачу, пишет портал MedikForum.ru.
Данная проблема часто распознается по следам темной или светло-красной крови на туалетной бумаге. С такими следами сталкивались хотя бы раз в своей жизни подавляющее большинство людей. Анальный канал обладает очень чувствительной кожей, которая может легко повреждаться – трещины на ней способны возникать от трения той же туалетной бумаги.
Кроме того, многие случаи стула с кровью связаны с геморроем. Большинство людей, которые приходят к врачам с жалобами на кровь в кале, страдают именно от геморроя или анальных трещин.
Но существуют и другие причины появления крови в стуле – ими могут быть серьезные заболевания или травмы, которые порой не сразу диагностируются. Источник кровотечения в желудочно-кишечном тракте не всегда бывает просто найти.
Кровь в стуле: о чем это может говорить. Кровотечение из заднего прохода может иметь различные причины. Если кровь выделяется из нижнего пищеварительного тракта (то есть толстой кишки, прямой кишки), возможны следующие причины:
- Геморрой;
- Дивертикулез: выпуклости в различных частях кишечной стенки, которые довольно часто встречаются в пожилом возрасте;
- Полипы: доброкачественные образования в толстой кишке, которые могут оказаться предшественниками раковых опухолей;
- Ангиодисплазия: патологические пороки развития сосудов;
- Хронические воспалительные заболевания кишечника, такие как язвенный колит или болезнь Крона;
- Рак толстой кишки.
- опухоли (в редких случаях);
- ангиодисплазию;
- дивертикулез;
- болезнь Крона.
- язва желудка или верхней части тонкой кишки (вызванная инфекцией Helicobacter pylori или лекарствами, в частности, аспирином, ибупрофеном);
- воспаление желудка (гастрит);
- варикозное расширение вен пищевода;
- воспаление пищевода (эзофагит);
- опухолевые образования;
- рак пищевода или желудка.
Иногда, впрочем, кровь не видна даже на глаз, хотя и находится в кале. В этом случае врачи говорят об оккультной или скрытой крови, считающейся одним из симптомов колоректального рака.
Что означает светлая, темная и невидимая кровь?
Скрытая (оккультная) кровь в стуле. Ее можно обнаружить только с помощью специального анализа, такой анализ рекомендуете проводить раз в год после наступления 50-летия. В то же время такой анализ нельзя считать очень точным способом диагностики: он направлен на выявление крови от полипов в кишечнике, а они кровоточат нерегулярно.
Хорошо заметная в стуле кровь. Такая кровь в основном свежая (светло-красная) и возникает в связи с повреждением нижнего пищеварительного тракта.
Темный смолистого вида стул. Напоминающий гудрон стул с неприятным резким запахом может сигналить о кровотечении в верхних отделах пищеварительного тракта. Появление такого смолистого стула – знак того, что кровотечение длится минимум несколько часов.
Замеченная в стуле кровь – это всегда серьезный повод посетить врача. Считается, что ярко-красная кровь, поступающая из нижних отделов кишечника, не связана с раком, но в сущности на данное заболевание может указывать любой след крови в стуле.
Провериться у врача тем более целесообразно, если помимо кровотечения наблюдаются боль в животе, диарея или запор, слабость, потеря веса.
Ранее портал MedikForum.ru писал, на что может указывать боль, возникающая в толстой кишке.
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