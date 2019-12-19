  1. | | Стул с кровью: когда это может указывать на рак?

Стул с кровью: когда это может указывать на рак?

посещение туалета

Кровь в стуле нельзя считать нормальным состоянием, но за этим могут скрываться как неопасные нарушения, так и серьезные заболевания, например, рак толстой кишки. При появлении в кале крови нужно всегда обращаться к врачу, пишет портал MedikForum.ru.

Данная проблема часто распознается по следам темной или светло-красной крови на туалетной бумаге. С такими следами сталкивались хотя бы раз в своей жизни подавляющее большинство людей. Анальный канал обладает очень чувствительной кожей, которая может легко повреждаться – трещины на ней способны возникать от трения той же туалетной бумаги.

Кроме того, многие случаи стула с кровью связаны с геморроем. Большинство людей, которые приходят к врачам с жалобами на кровь в кале, страдают именно от геморроя или анальных трещин.

Но существуют и другие причины появления крови в стуле – ими могут быть серьезные заболевания или травмы, которые порой не сразу диагностируются. Источник кровотечения в желудочно-кишечном тракте не всегда бывает просто найти.

Кровь в стуле: о чем это может говорить. Кровотечение из заднего прохода может иметь различные причины. Если кровь выделяется из нижнего пищеварительного тракта (то есть толстой кишки, прямой кишки), возможны следующие причины:
  • Геморрой;
  • Дивертикулез: выпуклости в различных частях кишечной стенки, которые довольно часто встречаются в пожилом возрасте;
  • Полипы: доброкачественные образования в толстой кишке, которые могут оказаться предшественниками раковых опухолей;
  • Ангиодисплазия: патологические пороки развития сосудов;
  • Хронические воспалительные заболевания кишечника, такие как язвенный колит или болезнь Крона;
  • Рак толстой кишки.
Если источник кровотечениярасполагается в тонкой кишке, это может указывать на
  • опухоли (в редких случаях);
  • ангиодисплазию;
  • дивертикулез;
  • болезнь Крона.
Если кровь попадает в стул из верхних отделов пищеварительного тракта, это может быть сигналом следующих нарушений:
  • язва желудка или верхней части тонкой кишки (вызванная инфекцией Helicobacter pylori или лекарствами, в частности, аспирином, ибупрофеном);
  • воспаление желудка (гастрит);
  • варикозное расширение вен пищевода;
  • воспаление пищевода (эзофагит);
  • опухолевые образования;
  • рак пищевода или желудка.
Что говорит цвет крови? Кровь в кале, которая возникает в результате повреждения тканей нижнего кишечного тракта, обычно светло-красная. Кровь, прошедшая большое расстояние в ЖКТ, будет темной.

Иногда, впрочем, кровь не видна даже на глаз, хотя и находится в кале. В этом случае врачи говорят об оккультной или скрытой крови, считающейся одним из симптомов колоректального рака.

Что означает светлая, темная и невидимая кровь?

Скрытая (оккультная) кровь в стуле. Ее можно обнаружить только с помощью специального анализа, такой анализ рекомендуете проводить раз в год после наступления 50-летия. В то же время такой анализ нельзя считать очень точным способом диагностики: он направлен на выявление крови от полипов в кишечнике, а они кровоточат нерегулярно.

Хорошо заметная в стуле кровь. Такая кровь в основном свежая (светло-красная) и возникает в связи с повреждением нижнего пищеварительного тракта.

Темный смолистого вида стул. Напоминающий гудрон стул с неприятным резким запахом может сигналить о кровотечении в верхних отделах пищеварительного тракта. Появление такого смолистого стула – знак того, что кровотечение длится минимум несколько часов.

Замеченная в стуле кровь – это всегда серьезный повод посетить врача. Считается, что ярко-красная кровь, поступающая из нижних отделов кишечника, не связана с раком, но в сущности на данное заболевание может указывать любой след крови в стуле.

Провериться у врача тем более целесообразно, если помимо кровотечения наблюдаются боль в животе, диарея или запор, слабость, потеря веса.

Ранее портал MedikForum.ru писал, на что может указывать боль, возникающая в толстой кишке.
Теги : кровь

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Врач объяснила, почему могут дрожать руки
Следующая новость
6 предупреждающих сигналов об опасных для жизни нарушениях в организме
Популярное
Походы в театр продлевают жизнь
0
Правила приема мелатонина, которые позволят избежать побочных эффектов
0
Женщины хуже работают, если в офисе холодно
0
Симптомы рака легких на нашем лице
0


Грипп или простуда: вирусы одного заболевания дают иммунитет от другого
0
Как картофель может помочь гипертоникам
0
Дисфагия: опасные причины, из-за которых становится трудно глотать
0
6 предупреждающих сигналов об опасных для жизни нарушениях в организме
0
Стул с кровью: когда это может указывать на рак?
0
Врач объяснила, почему могут дрожать руки
0