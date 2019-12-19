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У ставропольцев выявили более 12 000 заболеваний

У ставропольцев выявили более 12 000 заболеваний
В Ставропольском крае врачи мобильных бригад «За здоровье» в этом году осмотрели почти 110 тысяч человек, у которых обнаружили многотысячные заболевания.

В Российской Федерации идёт активная реализация национальных проектов, в том числе в сфере здравоохранения. Ставрополье не стало исключением и тоже принимает в этом участие. Основная задача, как рассказали МедикФорум в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края, перед регионом стоит в обеспечении доступной качественной медицинской помощи для населения. 

Так и появился региональный проект «За здоровье». Его основной целью является укрепление здоровья жителей края, раннее выявление наиболее распространённых неинфекционных заболеваний, а также формирование у людей здорового образа жизни.

Обеспечивают лечебно-диагностическую помощь пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, в ставропольских и районных медучреждениях мобильные многопрофильные бригады.

В течение этого года медики выезжали в отдалённые населённые пункты, провели более 110 тысяч консультаций. Количество диагностических исследований составило около 77 тысяч, при этом впервые было выявлено более 12 тысяч заболеваний. 

У ставропольцев среди выявленных заболеваний обнаружены болезни органов дыхания, системы кровообращения, нервной системы, эндокринологические заболевания, болезни органов пищеварения, онкологические заболевания. 

1508 человек были направлены после первичного осмотра на дообследование в специализированные центры.

Так специалисты Ставропольской краевой клинической больницы: офтальмологи, неврологи, эндокринологи, травматологи, оториноларингологи, ревматологи, гастроэнтерологи, сосудистые хирурги, кардиологи, урологи, гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики, медицинские сестры, совершили 54 выезда и осмотрели более 4500 жителей Ставропольского края.

Медики из краевой детской клинической больницы осуществили 21 выезд и осмотрели более 2000 детей. Заболевания выявлены у 1036 детей. 

Впервые на диспансерное наблюдение специалистов по месту жительства взяты 786 детей, 405 детям рекомендовано лечение в стационаре краевой детской больницы. Оперативное лечение рекомендовано 181 ребёнку. 

Врачи регионального клинического онкологического диспансера провели 12 приёмов пациентов в медицинских организациях края. 
Врачи-маммологи проконсультировали 415 женщин. После проведения дообследования в диспансере выявлено 13 злокачественных образований молочных желез. У 55 женщин обнаружены различные доброкачественные образования, 10 из них уже выполнено оперативное лечение, остальные получают консервативную терапию.

Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1 сформировала 50 мобильных медицинских бригад, состоящих из врача-психиатра и клинического психолога. Таким образом, было осуществлено 50 выездов в районы Ставропольского края, проведено 50 школ здоровья, в которых приняло участие около 2 тысяч человек. Почти столько же жителей Ставрополья прошли скрининговое психологическое тестирование, направленное на выявление уровня тревоги и депрессии. Впервые выявлены заболевания у 120 человек.

Ранее МедикФорум сообщал, что будут делать с неизлечимо больными на Ставрополье?
Теги : здоровье, Ставропольский край

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