У ставропольцев выявили более 12 000 заболеваний

В течение этого года медики выезжали в отдалённые населённые пункты, провели более 110 тысяч консультаций. Количество диагностических исследований составило около 77 тысяч, при этом впервые было выявлено более 12 тысяч заболеваний.

1508 человек были направлены после первичного осмотра на дообследование в специализированные центры.