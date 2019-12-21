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5 мифов о восстановлении после родов: не есть за двоих и заниматься спортом

5 мифов о восстановлении после родов: не есть за двоих и заниматься спортом

После родов организм женщины кардинально меняется, но о послеродовом периоде можно прочитать в сети много небылиц. От кормления грудью худеют? Нельзя срезу заниматься спортом? Что-то из этого правда, а что-то вымысел.

Во время кормления грудью нужно есть как можно больше

"Это неправда. Калории для грудного молока берутся из резервов организма, так что если ты теряешь не более килограмма в неделю — все хорошо. Когда больше, стоит последить за питанием, есть больше витаминов и правильных продуктов. Если же вес набирается, то можно немного притормозить", - пишет издание Cosmo.

Сразу после родов, уйдет большинство набранных килограммов

Это правда, в целом женщина теряет от 5 до 8 килограмм. Это вес ребенка, плаценты и околоплодных вод. Через неделю после родов многие теряют еще пару килограммов. А все что осталось - в процессе грудного вскармливания. Но только в том, случае, если мама правильно питается и не переедает.

Сразу начнут выпадать волосы

Это правда, такое происходит с большеголовом женщин. Пик выпадения наступает с 3 по 8 месяц. Врачи считают это нормой, так как меняется гормональный фон и начинает преобладать гормон пролактин, которые необходим для образования молока.

После беременности женщина перестает "светиться"

Это тоже правда. Многие замечают, что во время беременности улучшается состояние кожи, а вот сразу после - все возвращается на круги своя.

Сразу после родов нельзя заниматься спортом

Смотря каким. Например, разрабатывать мышцы живота и выполнять упражнения Кегеля можно практически сразу, а к серьезным физическим нагрузкам нужно приступать постепенно.

Ранее на Медикфорум мы писали о том, что удары электричеством по мозгу помогут при менструациях
Теги : кормление грудью, роды, беременность

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