Врач Юрочкин: «мутное» зрение может быть одним из ранних признаков диабета

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глаз

Эндокринолог Александр Юрочкин: помутнение зрения может сигнализировать о слишком высоком уровне сахара в крови и возможном развитии диабета.

Эндокринолог Юрочкин заявил в комментарии для «МедикФорум», что негативные изменения со зрением могут быть «предупреждением» организма о развитии сахарного диабета. В частности, при этом заболевании возникает эффект «мутного» или затуманенного зрения, когда теряется четкость видимой глазами картинки.

«Помутнение зрения может быть одним из первых симптомов диабета, который человек в состоянии заметить сам. Почти все люди с диабетом первого типа и большая часть людей с диабетом 2 типа сталкиваются по ере развития этого недуга с диабетической болезнью глаз», - отметил специалист.

Врач объяснил, что потеря четкости зрения обуславливается распуханием хрусталика внутри глаза или отеком сетчатки, происходящим, когда уровень сахара в крови человека становится слишком высоким.

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«Диабет приводит к тому, что нормальные кровеносные сосуды в сетчатке – чувствительном нервном слое в задней части глаза – со временем повреждаются. Когда кровеносные сосуды повреждены, из них может вытекать жидкость и вызывать отек сетчатки», - рассказал специалист.

Александр Юрочкин добавил, что «мутное» зрение может поражать один глаз или сразу оба глаза, развиваться постепенно или возникнуть внезапно. Затуманенное зрение встречается и при развитии глазных патологий. Если оно появляется из-за диабета, то у человека также могут наблюдаться и другие симптомы – повышенная жажда и учащенное мочеиспускание, сильная усталость, потеря веса, кожный зуд.

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Теги : признаки диабета, проблемы со зрением, Александр Юрочкин
Врач Юрочкин: «мутное» зрение может быть одним из ранних признаков диабета
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