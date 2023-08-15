Врач Юрочкин: «мутное» зрение может быть одним из ранних признаков диабета

«Помутнение зрения может быть одним из первых симптомов диабета, который человек в состоянии заметить сам. Почти все люди с диабетом первого типа и большая часть людей с диабетом 2 типа сталкиваются по ере развития этого недуга с диабетической болезнью глаз», - отметил специалист.

«Диабет приводит к тому, что нормальные кровеносные сосуды в сетчатке – чувствительном нервном слое в задней части глаза – со временем повреждаются. Когда кровеносные сосуды повреждены, из них может вытекать жидкость и вызывать отек сетчатки», - рассказал специалист.

Эндокринолог Юрочкин заявил в комментарии для «МедикФорум», что негативные изменения со зрением могут быть «предупреждением» организма о развитии сахарного диабета. В частности, при этом заболевании возникает эффект «мутного» или затуманенного зрения, когда теряется четкость видимой глазами картинки.Врач объяснил, что потеря четкости зрения обуславливается распуханием хрусталика внутри глаза или отеком сетчатки, происходящим, когда уровень сахара в крови человека становится слишком высоким.Александр Юрочкин добавил, что «мутное» зрение может поражать один глаз или сразу оба глаза, развиваться постепенно или возникнуть внезапно. Затуманенное зрение встречается и при развитии глазных патологий. Если оно появляется из-за диабета, то у человека также могут наблюдаться и другие симптомы – повышенная жажда и учащенное мочеиспускание, сильная усталость, потеря веса, кожный зуд.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что скачки уровня холестерина в крови могут происходить незадолго до инфаркта или инсульта.

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