Нутрициолог Строков назвал самые эффективные продукты для профилактики рака
Предыдущие исследования показали, что суперфуд может помочь защитить организм от рака.
Ни для кого не секрет, что употребление большого количества фруктов и овощей является ключевой частью поддержания здорового образа жизни. Однако новое исследование показало, что один овощ может быть более полезным, чем другие.
Исследование, назвало кресс-салат одним из самых полезных овощей, которые вы можете есть. Ученые оценили растение как один из 41 «самых мощных» продуктов. Оценки основывались на том, насколько питательным был каждый продукт, а также на его способности защищать от хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.
Польза для здоровья кресс-салата
Кресс-салат богат антиоксидантами и витаминами.
«Кресс-салат богат витамином К, витамином С и витамином А. Это также часть семейства крестоцветных, наряду с брокколи, цветной капустой и брюссельской капустой. Овощи семейства крестоцветных содержат мощные антиоксиданты, которые помогают предотвратить повреждение клеток, которое может вызвать рак и другие заболевания», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально, комментируя исследование для МедикФорум.
Благодаря сильным антиоксидантным свойствам, польза кресс-салата для здоровья варьируется от уменьшения окислительного стресса до уменьшения повреждения тканей, связанного с развитием некоторых видов рака.
«Этот ароматный овощ можно добавить в любой салат, бутерброд или смузи для мощного оздоровительного эффекта».
Кресс водяной имеет много преимуществ для здоровья. В нем много калия - больше, чем в обычном салате.
Что говорят исследования?
Различные научные исследования были сосредоточены на пользе кресс-салата для здоровья. В статье в 2007 году, было обнаружено, что ежедневное употребление кресс-салата может снизить риск развития рака. В рамках исследования 60 взрослых съедали по 85 граммов сырого кресс-салата каждый день в течение восьми недель. Было обнаружено, что это снижает повреждение ДНК у всех участников, но в большей степени у курильщиков.
В исследовании сделан вывод: «Результаты подтверждают теорию о том, что потребление кресс-салата может быть связано со снижением риска развития рака за счет уменьшения повреждения ДНК и возможной модуляции антиоксидантного статуса за счет увеличения концентрации каротиноидов».
Другие фрукты и овощи, определенные в исследовании как «мощные» продукты, включали:
- Китайская капуста
- Кале
- Шпинат
- Морковь
- Помидор
- Сладкая картошка
- Лук-порей
- Лимон.
"Помимо зеленых овощей, капусты и кресс-салата, добавьте в свой рацион и другие продукты, которые подавляют хроническое воспаление, и содержат большое количество витаминов и минералов. К таким продуктов относится куркума, какао, зеленый чай, бобовые, оливковое масло".
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