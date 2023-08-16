Нутрициолог Строков назвал самые эффективные продукты для профилактики рака

Польза для здоровья кресс-салата

«Кресс-салат богат витамином К, витамином С и витамином А. Это также часть семейства крестоцветных, наряду с брокколи, цветной капустой и брюссельской капустой. Овощи семейства крестоцветных содержат мощные антиоксиданты, которые помогают предотвратить повреждение клеток, которое может вызвать рак и другие заболевания», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально, комментируя исследование для МедикФорум.

«Этот ароматный овощ можно добавить в любой салат, бутерброд или смузи для мощного оздоровительного эффекта».

Что говорят исследования?

Китайская капуста

Кале

Шпинат

Морковь

Помидор

Сладкая картошка

Лук-порей

Лимон.

"Помимо зеленых овощей, капусты и кресс-салата, добавьте в свой рацион и другие продукты, которые подавляют хроническое воспаление, и содержат большое количество витаминов и минералов. К таким продуктов относится куркума, какао, зеленый чай, бобовые, оливковое масло".

Ни для кого не секрет, что употребление большого количества фруктов и овощей является ключевой частью поддержания здорового образа жизни. Однако новое исследование показало, что один овощ может быть более полезным, чем другие.Исследование, назвало кресс-салат одним из самых полезных овощей, которые вы можете есть. Ученые оценили растение как один из 41 «самых мощных» продуктов. Оценки основывались на том, насколько питательным был каждый продукт, а также на его способности защищать от хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.Кресс-салат богат антиоксидантами и витаминами.Благодаря сильным антиоксидантным свойствам, польза кресс-салата для здоровья варьируется от уменьшения окислительного стресса до уменьшения повреждения тканей, связанного с развитием некоторых видов рака.Кресс водяной имеет много преимуществ для здоровья. В нем много калия - больше, чем в обычном салате.Различные научные исследования были сосредоточены на пользе кресс-салата для здоровья. В статье в 2007 году, было обнаружено, что ежедневное употребление кресс-салата может снизить риск развития рака. В рамках исследования 60 взрослых съедали по 85 граммов сырого кресс-салата каждый день в течение восьми недель. Было обнаружено, что это снижает повреждение ДНК у всех участников, но в большей степени у курильщиков.В исследовании сделан вывод:Ранее МедикФорум писал о нарушении баланса электролитов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.