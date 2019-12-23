Гастроэнтеролог назвала манную кашу худшим продуктом для детей
В советские времена манная каша считалась главным продуктом питания детей. Однако сегодня врачи все чаще развенчивают миф об этой каше. Фактически, единственное полезное вещество в ней - клейковина, которая делает манную кашу богатой белком. Больше, кроме "пустых калорий", в ней ничего нет. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова рассказала почему манная каша это не просто не полезна, но и вредна для здоровья ребенка.
Что такое манная каша? Она изготавливается из пшеницы, из центральной части зерна, которая лишена витаминов, минералов, клетчатки. То есть, каша легко усваивается, но не содержит важных питательных веществ, необходимых ребенку. К тому же, манную кашу обычно готовят на жирном молоке, затем добавляют сливочное масло, сахар или варенье. Все это превращает продукт в настоящую "калорийную бомбу".
Фетиновая кислота и опасность рахитаПочему годами мамы кормили своих детей манной кашей? Стоит напомнить, что в советские времена выбор питания для ребенка не отличался разнообразием, а в голодные времена высокая питательная ценность считалась достоинством. Сегодня ситуация изменилась, и в условия разнообразия продуктов питания для детей, а также проблемы раннего детского ожирения, манная каша становится бессмысленным и вредным продуктом. Врачи советую добавлять манную кашу в рацион только в том случае, если ребенок недостаточно прибавляет в массе тела.
Кроме того, манная каша содержит фитиновую кислоту, которая мешают усвоению кальция и других минеральных веществ.
"Традиционно дети, которые вскормлены на манной каше, они пузатенькие, с тонкими ножками. У них проблема с кальцием, симптомы рахита", — сказала Анжелика Шакирова в интервью НТВ.
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