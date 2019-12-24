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6 путей, которыми алкоголь уничтожает наше здоровье

Алкоголь

Уже очень скоро десятки миллионов россиян уйдут на новогодние каникулы, которые подразумевают многочисленные банкеты и алкоголь. В этой связи эксперты призывают ещё раз вспомнить о том, каким образом спиртные напитки разрушают наше здоровье.

Как подчёркивают врачи, длительное злоупотребление спиртными напитками увеличивает риск опухолей печени, полости рта, горла, голосовых связок, пищевода, кишечника и прямой кишки. Даже несколько напитков в неделю уже связаны с повышением опасности развития рака груди у женщин. Но существуют еще 6 проблем, к которым имеет отношение алкоголь. О них сообщает издание Eхpress.

Здоровье сердца. Злоупотребление спиртным увеличивает артериальное давление. А это, в свою очередь, повышает риск инсультов и инфарктов очень значительно.

Прибавка в весе. Алкоголь содержит много калорий и сахаров, так что если вы употребляете его каждый день в течение месяца, то легко заметить и лишний вес на талии. Избыточный вес приводит к диабету и повышенному артериальному давлению.

Сексуальное здоровье. Пьянство повышает опасность беспорядочного и опасного секса. А это приводит к заболеваниям, передающимся половым путем, а также к незапланированной беременности.

Почки. Алкоголь - это мочегонное средство, из-за которого почки производят большое количество мочи. Наряду с рвотой это может приводить к обезвоживанию и опасному снижению уровня натрия, калия, других минералов и солей.

Поджелудочная железа. Всего один загул уже может спровоцировать опасное снижение уровня сахара в крови или гипогликемию. А если эти вечеринки продолжаются, то поджелудочная железа испытывает мощнейшее давление.

Нехватка витамина В. Получение витамина B12 из говядины, молока и яиц нарушается за счёт употребления алкоголя. К симптомам дефицита данного витамина относят усталость, одышку, головные боли, бледность кожи и пальпации сердца. Нехватка витамина B12 приводит к скоплению компонента гомоцистеина, что в долгосрочной перспективе грозит инфарктом и инсультом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : алкоголь, здоровье

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