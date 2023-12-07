Найдена связь между временем сна и 25%-ным повышением риска болезней сердца, врач Варфоломеев объяснил почему

«Если вы спите менее 6 часов в сутки, ваши риски сердечно-сосудистых событий возрастают на 25%. Также, если присутствует сильный ночной храп, необходимо исключить синдром обструктивного апноэ сна, что может быть причиной повышенного артериального давления и нарушений сердечного ритма», — резюмировала врач.

"Хотя неясно, какую именно пользу сон приносит сердцу, исследования показывают, что нарушение сна связано с более высоким уровнем белка под названием СРБ. Это признак воспаления — процесса, связанного с заболеваниями сердца и системы кровообращения. Сон также может оказывать косвенное влияние на здоровье сердца, влияя на наш образ жизни".

"Для подтверждения этого открытия необходимы дополнительные исследования, но предварительные результаты показывают, что существует важная связь между сном, здоровьем сердца и кровообращения", - комментирует исследование кардиолог Варфоломеев.

Врач напомнила, что первым признаком здорового сердца является артериальное давление. Оптимальные показатели АД — менее 120/80 мм рт. ст., нормальные показатели АД — менее 130/85 мм рт. ст.Пульс также является индикатором здоровья органа. В состоянии покоя частота сердечных сокращений здорового человека должна быть менее 80 ударов/мин.Индекс массы тела должен быть в диапазоне 18-25 кг/м2. Необходимо исключить курение и злоупотребление алкоголем. Спать необходимо не менее 6 часов в сутки, в противном случае риск сердечно-сосудистых событий возрастают на 25%.Хороший ночной отдых со снижением риска ишемической болезни сердца, которая представляет собой накопление жировых бляшек в кровеносных сосудах, снабжающих сердце. Исследование показало, что шесть-восемь часов в сутки — оптимальное количество сна, связанное со здоровым сердцем.объяснил каким образом сон оказывает влияние на сердце.Необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему именно, но мы знаем, что сон влияет на биологические процессы, такие как метаболизм глюкозы, кровяное давление и воспаления – все из которых влияют на сердечно-сосудистые заболевания.Поддержание здорового веса является важным способом снижения риска высокого кровяного давления и диабета, а, следовательно, и риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но как это связано со сном?Небольшое исследование показало, что недостаток сна может повлиять на гормоны, которые влияют на наш аппетит, увеличивая наше желание есть сладкую пищу. В течение длительного периода времени это может привести к увеличению веса и увеличению риска ишемической болезни сердца.Ранее МедикФорум писал о продуктах с канцерогенами, которые вызывают рак.

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