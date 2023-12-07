Диетолог Стародубцева: постоянный голод часто ощущается из-за высокого сахара в крови
Диетолог Лилия Стародубцева назвала высокий уровень сахара в крови одной из причин постоянного голода, непрекращающихся перекусов и лишнего веса.
С проблемой постоянного желания чем-то перекусить люди нередко сталкиваются зимой, но провоцировать такой аппетит могут не только холода и недостаток солнечного света. Диетолог Стародубцева рассказала РИАМО, что постоянный голод часто ощущается из-за высокого сахара в крови.
«Из-за высокого сахара все время хочется есть, человек перекусывает, сахар таким образом поддерживается высоким, круг замыкается», - отметила специалистка.
Стародубцева добавила, что постоянный голод также может ощущаться как последствие гормонального дисбаланса. Например, его могут вызывать гормоны стресса, которые организм начинает вырабатывать в большем количестве. Это происходит по разным причинам, включая недосып, выгорание, тревожность, изменение биоритмов в связи с погодными особенностями.
Кроме того, постоянный голод может ощущаться в тех случаях, когда имеются проблемы с ЖКТ, нарушающие усвоение организмом питательных веществ.
«Причинами постоянного чувства голода могут быть также нарушения работы желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, проблемы с микрофлорой».
Стародубцева пояснила, что испытывая нехватку белка, микроэлементов, необходимых жирных кислот и других питательных веществ, организм будет постоянно напоминать об этом сигналами голода. В рационе должно быть место цельным крупам, бобовым, яйцам, мясу, рыбе, полезным жирам и конечно в нем должны присутствовать овощи и зелень. Такое питание обеспечивает организм необходимыми веществами и поддерживает здоровое чувство сытости.
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Лилия Стародубцева
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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