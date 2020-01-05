Комбинация оливкового масла и овощей объясняет пользу средиземноморской диеты

Секрет средиземноморской диеты

«Основным результатом исследования является то, что приготовление овощей с оливковым маслом первого отжима способствует получению биологически активных соединений, таких как каротиноиды и полифенолы, которые присутствуют в овощах, которые мы находим в софрито (томатном соусе). Оливковое масло обеспечивает абсорбцию и биологическую активность этих соединений», - сказала один из авторов исследования Роза Мария Ламуэла (Rosa Maria Lamuela), директор Института исследований в области питания и безопасности пищевых продуктов.