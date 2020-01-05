Комбинация оливкового масла и овощей объясняет пользу средиземноморской диеты
Оливковое масло является основным источником жира в средиземноморской диете, и одним из наиболее часто используемых ингредиентов. Приготовление пищи с этим маслом привлекло внимание ученых благодаря его способности действовать в качестве "активатора", что означает, что оно увеличивает поглощение и высвобождение биологически активных соединений из определенных овощей.
В этом исследовании ученые из Испании стремились понять и оценить влияние оливкового масла на биологически активные соединения ингредиентов томатного соуса.
По словам исследователей, этот соус содержит 40 различных фенольных соединений и большое количество каротиноидов.
Секрет средиземноморской диетыПосле приготовления томатов, чеснока и лука в оливковом масле высшего качества исследователи обнаружили, что определенные полифенолы и каротиноиды, такие как нарингенин, феруловая кислота и кверцетин, переносятся в оливковое масло, что значительно упрощает усвоение этих соединений организмом. Несмотря на то, что размер выборки овощей невелик, в исследовании подчеркивается, что оливковое масло экстра-класса может поглощать важные соединения из овощей, а также то, как томатный соус sofrito может быть принципом приготовления пищи, которая может улучшить общее состояние здоровья.
«Основным результатом исследования является то, что приготовление овощей с оливковым маслом первого отжима способствует получению биологически активных соединений, таких как каротиноиды и полифенолы, которые присутствуют в овощах, которые мы находим в софрито (томатном соусе). Оливковое масло обеспечивает абсорбцию и биологическую активность этих соединений», - сказала один из авторов исследования Роза Мария Ламуэла (Rosa Maria Lamuela), директор Института исследований в области питания и безопасности пищевых продуктов.
Ранее на Медикфорум мы писали о пользе томатного сока.
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