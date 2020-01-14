Крепость рукопожатия может многое рассказать о здоровье
Слабое рукопожатие говорит об общем слабом здоровье и травмах. А ряд ученых считает, что по нему можно предсказать даже старческое слабоумие.
Наличие слабого рукопожатия связано с общим слабым здоровьем, риском большего количества травм и более значительным временем восстановления после них. Это, в целом, очень ценный источник информации о здоровье человека и риске будущих болезней. К примеру, недавно журнал Journal of Alzheimer’s Disease опубликовал результаты исследования, которые показали, что слабое рукопожатие - очень ранний признак когнитивных нарушений, которые могут приводить к старческому слабоумию. При снижении силы рукопожатия на каждые 5 кг (средний показатель этой силы для мужчины 30 лет - 40 кг), вероятность когнитивных нарушений вырастает на 18%.
В прошлом году американские ученые провели исследование, которое показало, что крепость рукопожатий является важным индикатором общего здоровья, и существуют убедительные доказательства того, что этот показатель можно использовать для оценки минеральной плотности костей, риска падений и переломов, депрессий, качества сна и даже смертности. Об этом писал журнал Clinical Interventions in Aging. Эксперты полагают, что снижение крепости рукопожатия говорит о потери общей мышечной силы после 40 лет, которая ускоряется после 70. В среднем, каждые 10 лет мы теряем по 3-5% мышечной массы.
Не стоит считать само рукопожатие чем-то совсем простым. При выполнении этого действия активируются две мышцы, которые идут от локтя через запястье до пальцев. Также задействуются малые мышцы внутри руки, стабилизирующие сустав запястья и помогающие нам выполнять пальцами сложные задачи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий