Суррогатное материнство: сторонники и противники

Вокруг суррогатного материнства постоянно возникают споры. С одной стороны баррикад — сторонники использования суррогатного материнства. В большинстве своем это врачи, чей долг — лечить и помогать пациентам. С другой стороны — противники суррогатного материнства, которые считают эту практику аморальной и безнравственной.

При этом большая часть противников понятия не имеет, для чего нужно суррогатное материнство, и как работает методика. О том, что же такое суррогатное материнство на самом деле, мы попросили рассказать репродуктолога, врача высшей категории, главного врача клиники репродуктивного здоровья Дарью Валентиновну Широкову.

Что такое суррогатное материнство и для чего оно нужно

Суррогатное материнство — способ медицинской помощи, при котором женщина, не способная выносить ребенка, получает такую возможность за счет здорового органа другой женщины. При этом необходимость использования суррогатного материнства обусловлена вовсе не прихотью, а рядом заболеваний и пороков развития в женском организме, которые исключают вынашивание беременности естественным путем.

Речь идет об абсолютно легальном, не выходящем за рамки закона, лечении. Наша клиника и все медицинские организации, которые помогают пациентам стать родителями при помощи репродуктивных технологий, действуют строго в правовых рамках. Нормы по суррогатному материнству четко прописаны в статье 55 закона «Об основах Охраны Здоровья граждан в РФ» от 21 ноября 2011 г.. Кроме того, в работе мы опираемся на Приказ МЗ РФ № 107 от 30.08.2012, где есть показания к использованию суррогатного материнства и требования к обследованию суррогатных матерей.

Для врачей-репродуктологов вопрос: «Зачем нужно суррогатное материнство?» звучит так же странно, как для кардиолога звучал бы вопрос: «Для чего нужно лечить порок сердца?», а для трансплантолога: «Для чего нужна пересадка органов?».

Ответ на вопрос для кардиолога и трансплантолога прост — чтобы вылечить человека и дать ему возможность жить здоровой жизнью. Ответ на вопрос для репродуктолога — чтобы человек мог растить собственных детей и создать здоровую семью. С этой точки зрения утверждения, что практика суррогатного материнства безнравственна и «потенциально разрушительна для института семьи», звучит как минимум странно.

Необходимость прибегнуть к помощи суррогатной матери возникает, если в организме будущей мамы есть патологии, приводящие к порокам развития женских половых органов, если есть гинекологические и общие заболевания, либо если женщина перенесла операцию, не позволяющую вынашивать ребенка в дальнейшем. Эти противопоказания известны всем врачам, получившим медицинское образование в институте.

Аплазия, или порок развития в женском организме, связанный с отсутствием матки, называется синдром Рокитанского–Кюстнера. В отличие от порока сердца, который диагностируют у ребенка в первые дни жизни, порок развития матки у девочки определяется позже, в подростковом возрасте. Это медицинская патология, которая вполне поправима за счет использования суррогатного материнства.

Заболевания, не позволяющие вынашивать ребенка, могут быть связаны с приобретенными гинекологическими или с общими заболеваниями, в том числе пороком сердца — из-за него женщина даже рискует погибнуть во время родов.

Кроме того, в Приказе № 107н прописаны показания к использованию суррогатной матери, среди которых «три и более неудачные попытки ЭКО». То есть полученные эмбрионы, в результате программы ЭКО и перенесенные в полость матки биологической мамы, не привели к наступлению беременности.

Практика суррогатного материнства чаще всего кажется спорной людям, которые не понимают, как это осуществляется. Самое важное, что нужно знать о суррогатном материнстве — то, что ребенок не имеет генетического отношения к женщине, которая его выносила.

Программу суррогатного материнства невозможно осуществить, не прибегнув к экстракорпоральному оплодотворению. Прежде чем суррогатная мать забеременеет, генетическим родителям необходимо вступить в программу ЭКО, которая подразумевает:

стимуляцию овуляции у генетической мамы, с целью получения женских половых клеток (ооцитов)

оплодотворение ооцитов мужскими клетками генетического папы,

получение эмбрионов, которые будут генетически принадлежать биологическим родителям.

Таким образом, в матку суррогатной матери переносят эмбрион, который принадлежит генетическим родителям. Ребенок совсем не будет похож на суррогатную мать — ни поведением, ни внешне.

Кстати, Дмитрий Киселев, российский журналист и ведущий на телеканале «Россия 1», недавно призвал изменить отношение к суррогатным мамам. «Можно было бы провести аналогию суррогатной матери с кормилицей, что было всегда уважаемо в России. — Заметил журналист. — В физиологическом смысле суррогатная мать и есть кормилица, потому что она дает плоду только питательные вещества — никакого генетического подмеса там не происходит».

Почему суррогатное материнство нельзя считать «прихотью богачей»

Даже если у «биологических» родителей очень много денег, к суррогатному материнству нельзя прибегнуть, чтобы «поберечь» здоровье, сохранить фигуру или карьеру. К медицинским показаниям это не относится.

Заключать договор с суррогатной мамой без медицинских показаний запрещено. Российское законодательство четко регламентирует работу клиник, использующих методы репродуктивных технологий , в том числе программы суррогатного материнства.

Как суррогатные мамы и «биологические» родители находят друг друга

Есть разные пути. Например, биологические родители могут взять поиски подходящей кандидатуры на себя. Но если после обследования потенциальной суррогатной мамы будут выявлены медицинские противопоказания, то врачи эту кандидатуру отклонят.

В поиске суррогатной мамы могут помочь агентства, которые рекрутирует женщин, выразивших намерение стать суррогатной матерью. Агентства работают как с государственными, так и с частными клиниками. Сотрудники агентств организует обследование женщин, направляют к врачам клиники для одобрения, и следят за соблюдением всех юридических норм, прописанных в законодательстве и правилах.

Согласно 55 статье Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г., «суррогатной матерью может быть женщина:

в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет,

имеющая не менее одного здорового собственного ребенка,

получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья,

давшая письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.

Согласие супруга, если суррогатная мама состоит в браке.

Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга. Суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки.»

Как понять, что суррогатная мама здорова

Кандидатку в суррогатные матери внимательно обследуют согласно Приказу № 107н. В обследования входят:

общий (клинический) анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма

анализы крови на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С, вирус простого герпеса 1, 2, цитомегаловирус, вирус краснухи

микроскопическое исследование отделяемого половых органов на болезнетворные микроорганизмы, грибы и паразитов

микроскопическое исследование влагалищных мазков и цитологическое исследование шейки матки

микробиологическое исследование на хламидии, микоплазму и уреаплазму

общий анализ мочи

ультразвуковое исследование органов малого таза

флюорография легких (для женщин, не проходивших это исследование более 12 месяцев)

электрокардиограмма.

Помимо этого, необходим осмотр и консультация у врача-терапевта. Кандидатка обязана предоставить справку, что не наблюдается в наркологическом диспансере. Помимо того, что суррогатная мама должна быть здорова сама, а еще у нее должен быть здоровый ребенок 4-5 лет.

Как правило, агентства, которые рекрутируют женщину, наблюдают за ее образом жизни. Будущая мама может жить на территории, подконтрольной агентству — например, на квартире, которую для нее снимают. В это время женщина проходит обследования, так что представители агентства могут судить, насколько она дисциплинирована, и насколько тщательно выполняет все назначения и требования.

После переноса эмбриона в клинике врачи наблюдают за суррогатной мамой весь срок беременности. Одновременно с этим ее курируют сотрудники агентства.

Могут ли «биологические» родители общаться с суррогатной мамой

Клиники предпочитают сотрудничать с агентствами, которые дают возможность для открытого общения между биологическими родителями и суррогатными матерями — разумеется, регламентируя этот процесс в интересах всех участников.

Биологические родители могут лично увидеть суррогатную маму, контролировать медицинские обследования и ее образ жизни во время беременности. Все это прописывается в договоре.

Что будет, если суррогатная мать откажется отдавать малыша «биологическим» родителям

На практике такие случаи единичны. Все-таки большинство суррогатных матерей, получая финансовое вознаграждение за свои услуги,хотят поправить материальное положение своих собственных детей, которые живут рядом с ними, и не стремятся оставить еще одного ребенка. Кроме того, суррогатная мать обязана отдать ребенка согласно договору.

Чтобы избежать осложнений при передаче ребенка , первое с чего мы в нашей клинике начинаем, это обсуждение с сурмамой о неизбежном результате после родов - передачи ребенка биологическим родителям. Нужно убедиться, что суррогатная мама понимает, что ей придется отдать ребенка после рождения. Сотрудники агентства берут на себя обсуждение юридических и финансовых вопросов.

Судя по сложившейся в России судебной практике, суд будет на стороне суррогатной матери. Если женщина родила и не захочет отдать ребенка, суд не примет во внимание, что с точки зрения биологии это не принадлежащий ей эмбрион.

Из-за этого может показаться, что закон недостаточно защищает биологических родителей. Но важно понимать, что суррогатная мать в принципе несет серьезные риски. Ребенок ведь может и не родиться — например, из-за приобретенной во время беременности болезни, неожиданной травмы. Если это не прописано в договоре, то решать, как будет выплачиваться вознаграждение в этой ситуации, будет суд. Именно поэтому необходимо, чтобы в договоре было предусмотрено все, вплоть до мелочей.

Что нужно знать о суррогатном материнстве»