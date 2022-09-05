Как нельзя лечить грыжу: ошибки пациентов

«Одна из самых частых ошибок — лечение теплом в острый период, баня, разогревающие мази, горчичники, пластыри. Это приводит к усиленному притоку крови в больное место, усиливается отёк, может стать еще больнее. Можно сухое тепло типа пояса из шерсти, хоть и собачей», — говорит эксперт.

Доктор Гульнара Мазитова перечислила наиболее распространенные ошибки пациентов, которые допускаются при лечении грыжи в острый период.Терпеть боль и демонстрировать героизм, обходясь без обезболивающих препаратов тоже не стоит.Боль возникает из-за наличия воспалительного процесса в тканях и отека. Современные обезболивающие препараты не просто блокируют боль, как симптом, они снимают воспалительные процессы и отёк уходит.Если одни терпят боль, то другие впадают в очередную крайность — идут в зал подкачать спину. Ни в коем случае делать этого нельзя!Вы только сделаете себе и своей спине хуже. Отек нарастет еще больше, в результате нерв может пострадать от компрессии. В острый период любые тренировки категорически противопоказаны.Желательно в период обострения вообще обездвижить тот отдел позвоночного столба, в котором образовалась грыжа. Вместо наклона — приседание, вместо поворота туловищем — поворот всем телом.А вот после того, как острая фаза пройдет, тренировки очень даже желательны.Оперировать грыжу — тоже не самое лучшее решение. Это не аппендицит. Хирургическое вмешательство в данном случае — крайняя мера, когда другими методами помочь пациенту уже невозможно.