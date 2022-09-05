Как нельзя лечить грыжу: ошибки пациентов

2 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d1%88%d0%b5%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-4916984/
позвоночник

Боли в спине — крайне неприятный симптом, который иногда свидетельствует о наличии грыжи. Многие пациенты лечат ее неправильно, чем только усугубляют ситуацию.

Доктор Гульнара Мазитова перечислила наиболее распространенные ошибки пациентов, которые допускаются при лечении грыжи в острый период.

«Одна из самых частых ошибок — лечение теплом в острый период, баня, разогревающие мази, горчичники, пластыри. Это приводит к усиленному притоку крови в больное место, усиливается отёк, может стать еще больнее. Можно сухое тепло типа пояса из шерсти, хоть и собачей», — говорит эксперт.

Терпеть боль и демонстрировать героизм, обходясь без обезболивающих препаратов тоже не стоит.

Боль возникает из-за наличия воспалительного процесса в тканях и отека. Современные обезболивающие препараты не просто блокируют боль, как симптом, они снимают воспалительные процессы и отёк уходит.

Если одни терпят боль, то другие впадают в очередную крайность — идут в зал подкачать спину. Ни в коем случае делать этого нельзя!

Вы только сделаете себе и своей спине хуже. Отек нарастет еще больше, в результате нерв может пострадать от компрессии. В острый период любые тренировки категорически противопоказаны.

Желательно в период обострения вообще обездвижить тот отдел позвоночного столба, в котором образовалась грыжа. Вместо наклона — приседание, вместо поворота туловищем — поворот всем телом.

12% пациентов умирают или приобретают инвалидность из-за ошибок врачей – исследование


А вот после того, как острая фаза пройдет, тренировки очень даже желательны.

Хирург Сажин рассказал, как самостоятельно выявить грыжу


Оперировать грыжу — тоже не самое лучшее решение. Это не аппендицит. Хирургическое вмешательство в данном случае — крайняя мера, когда другими методами помочь пациенту уже невозможно.
Гульнара Мазитова
Гульнара Мазитова
Здоровье
Терапевт, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Обезболивающие препараты: нужно ли их бояться?
Эксперт развенчал популярные мифы о грыжах
Боль в пояснице. Когда она указывает на рак?
Теги : Гульнара Мазитова, грыжа в позвоночнике, лечение грыжи