Три признака распространения рака кишечника на кости

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Три признака распространения рака кишечника на кости

Метастазы рака - последний этап развития этой очень опасной болезни. А распространение опухолей на кости представляют одно из самых больших угроз для жизни пациента. 

В редких случаях рак кишечника может распространиться на кости. Это наиболее опасная разновидность метастазирования, которая происходит, когда раковые клетки отделяются от исходной опухоли и проникают в кости, где начинают очень быстро делиться. По данным онкологов, распространяющийся на кости рак вызывает гиперкальциемию - в крови скапливается слишком много кальция. Эксперты считают, что это наиболее распространенное опасное для жизни осложнение рака кишечника у взрослых, которое развивается у 1-20% взрослых пациентов.

Гиперкальциемия, как правило, проявляет себя тремя классическими симптомами:

- Усталость

- Плохое самочувствие (тошнота)

- Жажда

Опухоль, которая распространилась на кости, может привести к повреждению и ослаблению костей, а также вызвать сильную боль. Это еще больше увеличивает вероятность перелома. Важно отметить, что наличие симптомов гиперкальциемии не обязательно означает, что у вас запущенный рак кишечника. Но следует особенно насторожиться при появлении других коварных симптомов: 

- Расстройство желудка

- Рвота

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