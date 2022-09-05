Три признака распространения рака кишечника на кости
Метастазы рака - последний этап развития этой очень опасной болезни. А распространение опухолей на кости представляют одно из самых больших угроз для жизни пациента.
В редких случаях рак кишечника может распространиться на кости. Это наиболее опасная разновидность метастазирования, которая происходит, когда раковые клетки отделяются от исходной опухоли и проникают в кости, где начинают очень быстро делиться. По данным онкологов, распространяющийся на кости рак вызывает гиперкальциемию - в крови скапливается слишком много кальция. Эксперты считают, что это наиболее распространенное опасное для жизни осложнение рака кишечника у взрослых, которое развивается у 1-20% взрослых пациентов.
Гиперкальциемия, как правило, проявляет себя тремя классическими симптомами:
- Усталость
- Плохое самочувствие (тошнота)
- Жажда
Опухоль, которая распространилась на кости, может привести к повреждению и ослаблению костей, а также вызвать сильную боль. Это еще больше увеличивает вероятность перелома. Важно отметить, что наличие симптомов гиперкальциемии не обязательно означает, что у вас запущенный рак кишечника. Но следует особенно насторожиться при появлении других коварных симптомов:
- Расстройство желудка
- Рвота
- Запор
- Раздражительность и спутанность сознания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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