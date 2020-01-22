Инфекция из-за менструальной чашки привела к двойной ампутации
36-летняя женщина прошла через двойную ампутацию ступней после того, как в её организме развилась опаснейшая инфекция. Её причиной стало использование менструальные чашечки.
Мать троих детей из Франции Сандрин Грено (Sandrine Graneau) лишилась обеих ступней и нескольких пальцев после того, как её менструальная чашечка спровоцировала тяжелейшую инфекцию, распространившуюся на почки, легкие и печень. Женщина перенесла синдром токсического шока и провела целых три недели в отделении интенсивной терапии. Позднее эта медсестра заявила, что не поняла по надписям на упаковке с менструальной чашечкой о том, как долго её можно держать во влагалище перед тем, как вытащить наружу и промыть. Женщина не уверена, но полагает, что менструальная чашечка пробыла внутри её тела всего несколько часов перед тем, как Сандрин серьезно заболела.
Синдром токсического шока также известен под названием септикопиемия, он развивается в тот момент, когда бактерия Staphylococcus aureus, которая естественным образом обитает во влагалище и не причинят никакого вреда организму, проникает в кровоток. Изначально у Сандрин появились боли в животе, которые были умеренными, но потом стали тяжёлыми. Женщину отправили на скорой помощи в госпиталь, где у неё зафиксировали резкий скачок артериального давления. Она подчеркивает, что опасна не само по себе бактерия, а те повреждения, которые она наносит органам. Токсины распространились на почки, легкие и печень, как рассказала француженка в интервью газете Le Parisien.
Зачем инфекция начала уничтожать ткани, так что врачам пришлось прибегнуть к ампутации ступней и большей части пальцев на руках для того, чтобы болезнь не перешла на жизненно важные органы. В этом случае помочь женщине было бы уже нельзя. Через 9 месяцев после случившегося Сандрин всё ещё проходит через реабилитационный период. Она учится ходить на протезах. Отметим, что синдром токсического шока встречается редко, но очень часто приводит к летальному исходу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий