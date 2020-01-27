Дискомфорт в животе и усталость: названы ранние признаки рака кишечника

«Когда клеточная ДНК повреждается и становится раковой, клетки продолжают делиться, даже если это не нужно. По мере роста эти клетки вторгаются в соседние нормальные ткани и разрушают их. Когда это происходит в кишечнике, человек может заметить постоянный дискомфорт в животе», - рассказали специалисты.

Рак кишечника или колоректальный рак подразумевает злокачественную опухоль, возникающую в толстой кишке и прямой кишке. Многие люди с этим типом рака не испытывают симптомов на ранних стадиях заболевания. Однако ощущение постоянного дискомфорта в животе может оказаться одним из первых признаков болезни. Об этом медики рассказали в публикации издания Express Кроме того, колоректальный рак часто изменяет привычки кишечника, может приводить к постоянному вздутию живота.Другим признаком рака толстой кишки является усталость, которая может возникать из-за внутренней кровопотери или того, что размножающиеся опухолевые клетки лишают организм части питательных веществ, используя их для своего роста. По этой же причине у человека при данном заболевании может наблюдаться непроизвольная потеря веса.Специалисты поясняют, что одним из главных факторов риска развития рака кишечника является возраст –большинство случаев заболевания фиксируются людей старше 50 лет. В то же время в последние годы отмечает рост заболевания колоректальным раком среди людей в возрасте от 30 до 39 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о существующей связи между группой крови и развитием рака.