Как иммунная система становится "слепой" к раковым клеткам - исследование
Т-клетки играют огромную роль в борьбе иммунной системы против измененных клеток. Фагоциты и В-клетки выявляют изменения, активируют Т-клетки, запускающие полномасштабную программу уничтожения. Это хорошо работает, если раковые клетки не видоизменяются и не разрабатывают "камуфляж", позволяющий им избежать иммунной системы. Ученые из Университета Фрайбурга и Университета Лейбница описали, как активируется ключевой белок, и совершается «иммунный побег».
Основываясь на этих выводах, авторы надеются разработать лекарства, которые вмешиваются в механизм активации. В будущем они улучшат методы лечения рака, основанные на ингибиторах иммунного контроля.
Как рак обманывает иммунитетРаковые клетки используют механизмы воспаления, чтобы сделать организм беспомощным, пока клетки размножаются. Используя клеточные культуры ученые обнаружили, что сигнальный белок SHP2 в Т-клетках связывается с PD1 в двух специфических местах после того, как он активируется сигналом от раковых клеток. Это двойное связывание с SHP2 способствует маскировочному эффекту и полностью отключает реакцию иммунных клеток.
Будущее лечение ракаАнтитела, блокирующие иммунные ингибиторы, такие как PD1, являются одобренным лечением меланом кожи и карцином легких, и продлевают жизнь пациентов. Однако в результате пациенты страдают от аутоиммунных реакций.
«Препараты, предотвращающие связывание SHP2 и PD1, могут быть использованы в будущем, чтобы сделать побочные эффекты менее серьезными, поддержать или выступить в качестве альтернативы лечению антителами», - говорится в исследовании.
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