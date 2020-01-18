Диетолог Рик Хей назвал продукты, которые могут помочь предотвратить рак
Изменение рациона может потенциально снизить шансы заболеть некоторыми видами рака, утверждает британский диетолог, специалист в области ботанической медицины и иридологии Рик Хей. Одна из самых простых вещей, которые может сделать каждый человек, - это включить в свое питание больше вегетарианских блюд, констатирует эксперт.
Крестоцветные овощи. По словам диетолога, крестоцветные овощи, в том числе брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и белокочанная капуста, являются естественными источниками глюкозинолатов и изотиоцианатов – соединений, действующих как противовоспалительные элементы, которые устраняют химические вещества и токсины в организме и ингибируют развитие химически индуцированных раковых заболеваний легких, печени, пищевода, желудка, тонкой кишки, толстой кишки и молочной железы.
«Крестоцветные овощи также богаты глутатионом, который является сильным поглотителем свободных радикалов и считает королем антиоксидантов из-за своей способности защищать структуру ДНК», - поделился Рик Хей.
Лук и чеснок. Лук и чеснок также богаты глутатионом, естественным образом уничтожающим токсины в организме. Диетолог приводит данные Национального института рака, сообщившего с отсылкой к семи популяционным исследованиям, что чем выше количество потребляемого сырого и приготовленного чеснока, тем ниже риск возникновения рака желудка и колоректального рака. Чеснок обладает способностью блокировать образование вызывающих рак веществ, улучшать репарацию ДНК, заметил Рик Хей. Что касается лука, то красный лук, по его словам, является наиболее эффективным средством уничтожения клеток рака толстой кишки и рака молочной железы по сравнению с луком других типов, поскольку содержат больше кверцетина и антоцианов.
Фрукты и овощи оранжевого или желтого цвета. Ярко окрашенные пигменты, содержащиеся в оранжевых и желтых растительных продуктах, наполнены супер-антиоксидантами каротиноидами, такими как альфа-каротин, бета-каротин, лютеин и ликопин. Все они обладают свойствами улучшающими защитную функцию иммунную системы, говорит специалист. К примеру, бороться с существующими раковыми клетками, чтобы не дать им расти и размножаться в организме хорошо может вещество фалькаринол, которое содержится в моркови.
Помидоры. Содержащийся в помидорах ликопин расщепляется на ряд метаболитов, которые оказывают различные биологические эффекты, включая антиоксидантные свойства. Ликопин может помочь уменьшить деление клеток при раке предстательной железы, пояснил диетолог Рик Хей.
Куркума. Ее ингредиент куркумин является ключевым противовоспалительным средством». По словам эксперта, исследования показали, что куркумин способен как уничтожать раковые клетки, так и предотвращать их рост. Это связано с тем, что куркумин может модулировать рост опухолевых клеток, регулируя клеточные пути, которые будут избирательно обнаруживать мутантные клетки и препятствовать их росту, констатировал Хей. Он предлагает использовать куркуму вместе с черным перцем, перцем чили, горчицей, кайенским перцем и имбирем.
Орехи. В миндале и грецких орехах содержатся пищевые волокна, в фундуке - олеиновая кислота. Эти компоненты признаны медицинским миром защитными от рака. Потребление орехов снижает риск колоректального, эндометриального рака, а также рака поджелудочной железы, указал диетолог.
Грибы. Лекарственные грибы содержат 1,3-бета-глюкан иммунного усилителя. Эти ферменты обычно встречаются у таких грибов, как рейши, шиитаке, майтаке и кордицепс, обладающих антиоксидантными, пребиотическими и противовоспалительными свойствами, сообщил ученый.
«Известно, что грибы дополняют химиотерапию и лучевую терапию путем противодействия побочным эффектам рака, таким как тошнота, подавление костного мозга, анемия и снижение резистентности», - добавил он.
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