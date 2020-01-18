Диетолог Рик Хей назвал продукты, которые могут помочь предотвратить рак

«Крестоцветные овощи также богаты глутатионом, который является сильным поглотителем свободных радикалов и считает королем антиоксидантов из-за своей способности защищать структуру ДНК», - поделился Рик Хей.

«Известно, что грибы дополняют химиотерапию и лучевую терапию путем противодействия побочным эффектам рака, таким как тошнота, подавление костного мозга, анемия и снижение резистентности», - добавил он.