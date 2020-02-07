Микроволновками многие пользуются неправильно

«Бактерии сальмонеллы и кампилобактерии – возбудители диарейных заболеваний ЖКТ, не погибают при низких температурах пищи, для которой использовалась микроволновка», - подчеркнул доктор Пранге.

«Неправильно разогревать продукты в микроволновой печи при температуре ниже 65 градусов. При этом важно, чтобы она распределялась по всему блюду, а не только по краям. Правильно - включать микроволновую печь на полную мощность и разогревать блюдо, периодически перемешивая его», - объяснил Пранге.