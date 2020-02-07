Микроволновками многие пользуются неправильно
Трудно поверить, но многие люди используют микроволновую печь неправильно. В результате они рискуют пострадать из-за проникновения в организм патогенных бактерий, заполучить пищевое отравление.
Многим известна ситуация: приготовленная еда проводит длительное время в посуде на плите. Оставаясь в достаточном количестве, на следующий день она разогревается в микроволновке. Группа немецких специалистов под руководством профессора микробиологии Александра Пранге (Университет Прикладных Наук Нижнего Рейна) провела похожий эксперимент: для разогрева вчерашней порции спагетти болоньезе ученые использовали микроволновку, включенную на две минуты.
Достав блюдо, исследователи измеряли температуру: ближе к краям тарелки она составляла 47 градусов, в середине – вдвое меньше, 22. Многие в таком случае просто перемешивают содержимое тарелки, добиваясь одинаковой и приемлемой для еды температуры.
Профессор заявил: любое блюдо, разогретое в микроволновке аналогичным образом, может быть опасным.
«Бактерии сальмонеллы и кампилобактерии – возбудители диарейных заболеваний ЖКТ, не погибают при низких температурах пищи, для которой использовалась микроволновка», - подчеркнул доктор Пранге.
Ученый указал на исследование, опубликованное в «American Journal of Epidemiology». Его авторы также изучали особенности использования микроволновок. Они обнаружили, что еда, содержащая сальмонеллы, привела к пищевому отравлению у людей, которые использовали микроволновку для подогревания, и не навредила в том случае, когда использовалась духовка.
Немецкие биологи констатируют: многие люди неправильно пользуются печами.
«Неправильно разогревать продукты в микроволновой печи при температуре ниже 65 градусов. При этом важно, чтобы она распределялась по всему блюду, а не только по краям. Правильно - включать микроволновую печь на полную мощность и разогревать блюдо, периодически перемешивая его», - объяснил Пранге.
Также эксперт посоветовал запомнить правило: чем порция больше, тем дольше должна нагреваться.
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