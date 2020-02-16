В Новосибирске прошло заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии области
Его провел заместитель губернатора региона Вячеслав Ярманов.
В правительстве Новосибирской области прошло обсуждение реализации противоэпизоотических мероприятий. На заседании присутствовали руководители регионального министерства природных ресурсов и экологии, областного управления ветеринарии, сотрудники управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области, специалисты Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН и представители других организаций.
Одним из главных вопросов встречи было обсуждение реализации профилактических мероприятий против бешенства животных и против высокопатогенного гриппа птиц. Кроме того, поднимался актуальный вопрос о ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в Китае.
В итоге комиссия приняла решение порекомендовать областным управлениям Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и ветеринарии поспособствовать ограничению контакта жителей региона с продукцией животного происхождения и с животными на торговых точках, где реализация товара ведется без разрешения.
Также должен быть усилен контроль за пищевыми и биологическими отходами в международном аэропорту «Толмачево». Незаконный ввоз животных и животноводческой продукции в Новосибирскую область должен пресекаться.
В пресс-службе правительства Новосибирской области напомнили, что на сегодняшний момент в регионе не зарегистрировано ни одного случая заражения короновирусной инфекцией.
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