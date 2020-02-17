Плюс 20 килограммов: угроза большого набора веса во время беременности

Беременность неизбежно сопровождается набором веса. Какое количество килограммов считается нормальным, когда ты находишься в положении, и чем угрожает набор 20 и более килограммов? Об этом расскажет MedikForum.ru в данном материале.

Нормальный набор веса





Во время беременности нет определенной нормы набора веса. Она рассчитывается индивидуально в зависимости от индекса массы тела. Каждые три недели беременные должны взвешиваться. Обычно за девять месяцев нормально набирать от 10 до 14 килограммов. Но когда речь идёт о 20 и выше, то тут у многих женщин наступает паника, смущение, кажется, что даже у стройных такого быть не может и якобы с подобным набором веса во время беременности сталкиваются только полненькие. Но это не так.





Беременность сопровождается естественными физиологическими приступами инсулиновой резинстенции. В качестве причин называют естественное изменение гормонального фона. По словам медиков, именно из-за инсулиновой резистенции, то есть снижения чувствительности, возникает сильный набор веса. Существенно увеличивается уровень глюкозы, которая не способна попасть в клетки.





После родов женщине важно вернуться к весу, который наблюдался до беременности. Иначе эта инсулиновая резистенция может закрепиться, перерасти в сахарный диабет второй степени. За весом должна следить сама женщина и её гинеколог, наблюдающий беременность.





Вообще вес у беременной увеличивается из-за различных факторов. Это увеличенная матка, плацента, увеличенные грудь, объём крови, жидкостей, дополнительный запас жира, околоплодная жидкость.





Угрожает ли большой вес беременным?





Чрезмерная полнота во время беременности угрожает серьёзными проблемами со здоровьем. Если беременная поправляется на 2 килограмма и выше в месяц, то необходимо предпринимать какие-то меры. Иначе возможны:





развитие сахарного диабета;

гипоксия плода;

повышение давления;

варикоз;

раннее старение плаценты;

поздний токсикоз.





Данные последствия угрожают осложнёнными родами, летальным исходом матери или ребёнка. Поэтому необходимо следить за весом, устраивать плановые осмотры и при необходимости предпринимать какие-то меры по снижению массы тела.