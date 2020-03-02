Виртуальная реальность может вывести физиотерапию на новый уровень

Исследователи из Warwick Manufacturing Group и Университета Уорик представили комбинацию VR-технологии и захвата движений в 3D.Чаще всего физиотерапия предполагает выполнение определенных упражнений дома. При этом за пределами больницы большинство пациентов сталкиваются с недостаточным контролем, что ведет к снижению частотности выполнения, неправильной технике и т.д.Ученые из Университета Уорик предполагают, что с помощью технологий виртуальной реальности можно предложить пациентам руководство по физиотерапии. Аватар будет демонстрировать как выполнять то или иное упражнение.Их исследование было опубликовало в журнале PLOS ONE. Ученые проверили, могут ли пациенты точно следовать инструкциям аватара в виртуальной обстановке. Исследователи слегка замедляли или ускоряли движения аватаров (пациенты об этом были не в курсе), синхронизация движений фиксировалась.Ученые обнаружили, что пациентам было проще следовать указаниям аватара, когда присутствовала не только визуальная информация, но и добавлялись звуки, имитирующие шаги. Команда уверена, что эти данные помогут улучшить качество физиотерапии за счет использования современных технологий.