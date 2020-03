Работа в разные смены приведет к инфаркту

Американские исследователи пришли к выводу о том, что лицам среднего и старшего возраста лучше не придерживаться так называемой сменной работы, которая требует от них трудиться в разное время суток. Такая работа не даёт человеку ложиться спать в одно и то же время, что в два раза увеличивает риск инфарктов и других болезней сердца. Исследование демонстрирует, насколько важным для здоровья человека является режим дня с регулярным временем отхода ко сну и пробуждением. Результаты исследования публикует журнал Journal of the American College of Cardiology , в нём говорится, что соблюдение режима в такой же степени предотвращает болезни сердца, как физическая активность и здоровое питание.Исследование проводилось 5 лет, в нем участвовали 1 992 мужчины и женщины от 45 до 84. Они носили специальные браслеты на запястьях, отслеживавшие время сна в течение 9 последовательных дней. За 5 лет наблюдений 111 их участников перенесли инфаркты, инсульты, либо умерли от причин, связанных с болезнями сердца. При тщательном подсчёте выяснилось, что люди с нерегулярным режимом дня и разным временем отхода ко сну более чем в два раза чаще страдали от сердечно-сосудистых болезней.Предыдущие исследования также связывали нарушения режима дня с разного рода аномалиями, опасными для здоровья, включая изменения уровня сахара в крови и воспалительные процессы. Необходимость спать в разное время приводит к вредным метаболическим изменениям, связанным с ожирением, диабетом и увеличением уровня холестерина. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ