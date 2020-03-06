Простое приложение может снизить боль от остеоартрита

«Мы предполагали, что пациентам станет лучше, но не думали, что настолько. Эти результаты превзошли наши ожидания. Это означает, что использование инструментов цифрового порядка может хорошо работать при борьбе с хроническими заболеваниями, в частности, остеоартритом», - рассказывает глава исследования, физиотерапевт Хокан Неро.

Исследование ученых из Лундского университета в Швеции продемонстрировало, что комплекс простых физических упражнений и регулярное обновление знаний по своему заболеванию, помогает в два раза сократить боль при остеоартрите. Помогло в этом участникам исследования мобильное приложение.Уникальность исследования связана и со сроком наблюдения за пациентами. Ранее вплоть до года никто за участниками не наблюдал.В исследовании приняли участие 500 пациентов со всей Швеции с остеоартритом тазобедренного или коленного сустава. Большинство из них были женщинами с небольшим избыточным весом в возрасте около 60 лет (средний ИМТ 28 для пациентов с остеоартритом коленного сустава и 27 для пациентов с остеоартритом тазобедренного сустава). В начале исследования они заполняли опросник, который обновлялся каждые три месяца. Каждый день в приложении им предлагали новые упражнения и информацию.Спустя полгода группа сообщила о снижении боли в два раза, а их физическая мобильность улучшилась в среднем на 43 процента.