Обернутые в фольгу ступни спасут от простуды
Алюминиевую фольгу можно использовать не только при приготовлении пищи. Она может стать отличным способом защититься от простуды. Впервые такой странный подход использовал ученик Фрейда Вильгельм Райх. Затем этот метод перекочевал в китайскую медицину и смог там закрепиться.
Суть этого метода заключается в том, что при легком недомогании на самой начальной стадии заражения необходимо обернуть ноги алюминиевой фольгой несколькими слоями. Ступни нужно оставить примерно на час. За это время недуг отступит и можно почувствовать существенное облегчение.
В китайской медицине лечение фольгой практикуется повсеместно. Например, жители Поднебесной нарезают небольшие полоски фольги, шириной около 1 сантиметра, затем приклеивают их к пластырям и оставляют в морозильнике. Эти полоски используют в борьбе с остеохондрозом, болями в суставах, простудой, радикулитом, различными ранами и даже с усталостью.
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