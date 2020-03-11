Обернутые в фольгу ступни спасут от простуды

Суть этого метода заключается в том, что при легком недомогании на самой начальной стадии заражения необходимо обернуть ноги алюминиевой фольгой несколькими слоями. Ступни нужно оставить примерно на час. За это время недуг отступит и можно почувствовать существенное облегчение.В китайской медицине лечение фольгой практикуется повсеместно. Например, жители Поднебесной нарезают небольшие полоски фольги, шириной около 1 сантиметра, затем приклеивают их к пластырям и оставляют в морозильнике. Эти полоски используют в борьбе с остеохондрозом, болями в суставах, простудой, радикулитом, различными ранами и даже с усталостью.