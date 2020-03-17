Виртуальная реальность может стать спасением от ПТСР

«Популярные научно-фантастические фильмы предлагают использование осознанных сновидений и виртуальной реальности для избавления солдат от психических проблем, связанных с войной. Возможно, нам стоит рассмотреть такой подход», - отмечает Смит.

В последние годы эксперты все чаще пытаются найти альтернативы для лечения психических расстройств. Одной из них являются осознанные сновидения. Это состояние, при котором человек понимает, что видит сон и может его контролировать.Исследователь Сьюзан Смит предполагает, что осознанные сновидения, а также технологии виртуальной реальности могут помочь в лечении посттравматического стрессового расстройства.Недавнее исследование Смит вытекает из ее прошлой работы, посвященной инвалидности, реабилитации и военной медицине.Хотя ее работа в основном теоретическая, она отмечает некоторые из возможных преимуществ, предлагаемых данными методами.В своей будущей работе она планирует глубже изучить тему, проанализировав последние данные по виртуальной реальности и использованию ее в психиатрической работе.