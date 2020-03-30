Чем чревато неправильное избавление от заусениц

"Сначала примите теплый душ для того, чтобы смягчить кожу. Продезинфицируйте щипцы или ножницы для ногтей спиртом, а затем отрежьте заусенец рядом с нормальным уровнем кожи. После этого Нанесите лосьон с низким содержанием алкоголя и воды, так как эти компоненты могут высушить кожу еще больше", – говорит доктор Джейкобс.

Многие люди "удаляют" заусеницы зубами, при этом не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести. Как бы не был велик соблазн оторвать полоску кожицы возле ногтя, делать этого не стоит. Наши рот и руки - два огромных рассадника опасных микробов, поэтому вы рискуете получить не только болезненные ощущения, но и высокий шанс подхватить инфекцию.Если области "проведенной операции" воспалились и характерны гнойными выделениями, следует обработать их незамедлительно: сначала перекисью водорода, а затем антибактериальными средствами. В случае, когда болезненные ощущения и покраснение распространились дальше, чем на 3 мм от очага воспаления следует обратиться к врачу.