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Чем чревато неправильное избавление от заусениц

Опасность заусениц

Доктор Бенджамин Дж. Джейкобс, хирург кисти Отделения ортопедии и нейрохирургии в Портленде (США) выразил опасения по поводу распространенного способа избавляться от заусенец.

Многие люди "удаляют" заусеницы зубами, при этом не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести. Как бы не был велик соблазн оторвать полоску кожицы возле ногтя, делать этого не стоит. Наши рот и руки - два огромных рассадника опасных микробов, поэтому вы рискуете получить не только болезненные ощущения, но и высокий шанс подхватить инфекцию.

Если области "проведенной операции" воспалились и характерны гнойными выделениями, следует обработать их незамедлительно: сначала перекисью водорода, а затем антибактериальными средствами. В случае, когда болезненные ощущения и покраснение распространились дальше, чем на 3 мм от очага воспаления следует обратиться к врачу.

"Сначала примите теплый душ для того, чтобы смягчить кожу. Продезинфицируйте щипцы или ножницы для ногтей спиртом, а затем отрежьте заусенец рядом с нормальным уровнем кожи. После этого Нанесите лосьон с низким содержанием алкоголя и воды, так как эти компоненты могут высушить кожу еще больше", – говорит доктор Джейкобс.
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