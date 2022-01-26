Вакцинация от коронавируса не влияет на успех ЭКО или зачатия
Исследования с участием 2 000 женщин показало, что прививки от коронавируса не влияют на успех представительниц прекрасного пола, желающих зачать ребёнка. Причём неважно, пытаются ли они это сделать естественным образом или с помощью экстракорпорального оплодотворения.
Учёные из Университета Нью-Йорка пришли к выводу о том, что коронавирус не воздействует на способность женщины зачать ребёнка. Этот вывод был сделан на основе наблюдений более чем за двумя тысячами женщин, проходивших экстракорпоральное оплодотворение или лечение бесплодия. Уровень успешной беременности был одинаковым как среди вакцинированных представительниц прекрасного пола, так и среди тех, кто через прививки не проходил.
Авторы исследования полагают, что это ещё одно более чем убедительное доказательство неспособности прививок как-то воздействовать на женскую фертильность. Слухи о том, что вакцины мешают зачатию постоянно гуляют по интернету, но они основаны на недостоверной информации. Не обнаружено никакой разницы ни в качестве яйцеклеток, ни в развитии эмбриона у привитых и непривитых женщин. Вакцинация не влияет на исход беременности, она не отражается ни на каких показателях, начиная от зачатия и до появления на свет малыша.
К сожалению, огромное количество молодых женщин проявляет крайне высокий скепсис по отношению к вакцинации, и особенно он велик среди будущих мам, которым внушили мысль о том, что прививка от коронавируса может негативно повлиять на беременность и на здоровье малыша. Эти слухи постоянно циркулируют в группах антивакцинаторов, но они ничем не подтверждаются со стороны науки. Миллиарды женщин по всему миру прошли через прививки, нигде не зафиксировано ни малейшего всплеска выкидышей или спада количества живорождений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Нью-Йорка
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Нью-Йорке, один из наиболее известных и престижных высших учебных заведений мира.
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