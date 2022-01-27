Через 8 лет гаджеты смогут читать человеческие мысли
Небольшие «умные» устройства, способные читать мысли человека и тщательно следить за его здоровьем, могут появиться в наших домах уже через восемь лет. С таким прогнозом выступили эксперты в области технологий и учёные.
Уже через несколько лет в распоряжении человечество окажутся девайсы, способные контролировать наше сознание или даже заниматься выпиской лекарственных средств при звуке насморка. Они должны стать распространёнными домашними гаджетами к концу нынешнего десятилетия, как говорится в исследовании Connected Consumer 2030, проведённом компанией Vodafone. Здесь утверждается, что в 2030 году среднестатистический человек будет соприкасаться с этим умным девайсом каждые 18 секунд. Таковы итоги опроса экспертов в области здравоохранения, транспорта и даже изменений климата, которых попросили предсказать развитие технологического прогресса.
В самом начале пандемии они предсказывали, что среднестатистический дом будет обязательно оборудован устройствами для отслеживания здоровья. К ним относятся «умные» зеркала для поиска аномальных изменений на коже или удивительные анализаторы голоса, которые могут уловить нездоровый кашель и даже чихание. Всё это приведёт к тому, что затраты на глобальное здравоохранение сократятся на $50 млрд в год. Каждой день нам будут помогать разного рода мобильные устройства, способные засекать сигналы мозга и выполнять команды человека, отдаваемые лишь силой мысли. Для этого даже не потребуется произносить их вслух.
Все эти интерфейсы, устанавливающие связь между мозгом и компьютером, открывают возможность создания будущего без экранов или Метавселенной 3D-виртуального мира, о которой так мечтает создатель Facebook Марк Цукерберг. Эксперты дали и другие прогнозы, связанные с вхождением технологий в природу. Разные датчики будут встраивать в деревья, газоны и даже в океаны для борьбы с изменениями климата. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Vodafone
Медицина
британская компания, один из крупнейших в мире операторов сотовой связи. Штаб-квартира — в Ньюбери, графство Беркшир.
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