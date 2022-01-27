Смогут ли врачи выращивать потерянные конечности
Учёные из Университета Тафтса в США смогли вырастить отсутствующую у лягушки лапу за счёт коктейля на основе 5 лекарств. Уже в ближайшем будущем эту технологию проверят и на млекопитающих.
Взрослые лягушки не обладают способностью регенерировать конечности, но этот процесс был запущен с помощью специальных препаратов, заключённых в переносное силиконовое устройство, которое присоединили к культе. В течение 18 месяцев у лягушек, испытываемых в ходе этого эксперимента, восстановились практически полноценно функционирующие конечности, включая не содержащие костей пальцы, которые помогают им плавать.
Американские учёные надеются, что этот метод приблизит человечество еще на шаг вперёд к давней мечте о выращивании потерянных людьми конечностей. В настоящий момент восстановление функционала ампутированных рук или ног с помощью натуральной регенерации недоступно для миллионов ампутантов, которые лишились конечностей из-за травм, диабета или по каким-то другим причинам. Но исследователи из США не считают эту цель неосуществимой.
Их более всего воодушевляет в ходе опытов с лягушками тот факт, что животным потребовалось всего лишь незначительное по продолжительности воздействие лекарств для того, чтобы запустить многомесячной процесс регенерации. Следовательно, и другие живые организмы смогут ответить тем же при стимуляции коктейлем из 5 препаратов, в который входят ретиноевая кислота, гормоны роста, нейротрофический фактор мозга и некоторые другие препараты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Тафтса
Медицина
частный исследовательский университет в США. Расположен в городах Медфорд и Сомервилл (Большой Бостон), штат Массачусетс.
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