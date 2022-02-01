Летать в масках придётся годами
Носить медицинские маски на борту самолетов потребуется все ближайшие годы, как полагает один из экспертов в области пассажирских авиаперевозок. Это связано с тем, что различные международные протоколы делают почти невозможным отказаться от их ношения.
Финансовый директор авиакомпании Ryanair Нил Сорахан (Neil Sorahan) полагает, что обязательное ношение масок на борту самолётов сохранится на протяжении следующих нескольких лет. Масочный режим будет последним, от чего откажутся при международных авиаперевозках. В настоящий момент практически совершенно невозможно для авиакомпаний позволить пассажирам путешествовать без масок, поскольку существуют противоречащие друг другу международные протоколы. Вероятно, летать без масок можно будет только в пределах одной страны, но это актуально для больших государств вроде России, где совершается множество подобных перелётов, а не для Великобритании, где внутри страны гораздо удобнее и быстрее путешествовать на скоростных поездах.
Британские авиакомпании планируют действовать скоординировано и сообща в деле снятия или облегчения каких-либо ограничений, но для этого они ждут международного консенсуса, как подчеркнул эксперт. Он полагает, что маски «сохранятся ещё какое-то долгое время», и это весьма небольшая цена, которую нам придётся заплатить.
Нил Сорахан сравнил данные меры с теми, что были введены в 2006 году на пике террористической угрозы на планете. Тогда пассажирам запретили проносить в ручном багаже какие-либо жидкости, и сейчас это правило действует практически во всём мире. Люди к нему давно привыкли, и если нужно что-то попить в полёте, то они приобретают напитки уже после прохождения паспортного контроля в специальных магазинах в аэропорту. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Нил Сорахан
Медицина
Финансовый директор авиакомпании Ryanair
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