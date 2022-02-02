Тяжёлые опухоли будут лечить магнитными шариками
Специально нагретые магнитные шарики, способные выжигать опухоли, могут стать крупным прорывом в лечении рака. Об этом заявили учёные из Университетского колледжа Лондона.
Контролируемые аппаратом для проведения МРТ магнитные шарики могут применяться для разрушения злокачественных новообразований. Учёные обнаружили, что этот девайс размером с крошечный шарик может отправляться прямо в центр опухоли. Обычно МРТ используют для диагностики рака, но в этом случае устройство как-бы управляет хромированными стальными шариками, двигая их по всему телу. Как только они оказываются на месте опухоли, то начинают быстро нагреваться, и уже через 45 секунд их температура составляет +55С.
Эти узконаправленные тепловые волны разрушают раковые клетки достаточно быстро, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани. В ходе опытов на лабораторных мышах с раком эта методика позволила уничтожать опухоли за 33 дня. Есть надежда, что данный девайс, который также испытали в мозгу свиней, будет испытываться на пациентах с раком простаты уже в нынешнем году. Впрочем, его создатели убеждены, что устройство можно применять при любых типах рака.
Многие учёные выражали скептическое отношение к мысли о том, что можно отправлять магнитные шарики в опухоль с помощью МРТ. Но теперь создана технология, при которой онкологические пациенты могут посещать местные клиники и МРТ-центры не только для диагностики рака, но и для его лечения посредством разогрева опухолей. Конечно, она будет весьма эффективна в том случае, если эти новообразования ещё не дали метастазы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университетский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
Оставить комментарий