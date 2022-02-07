Названы лучшие напитки для переболевших COVID-19
Врач-диетолог Анжелика Дюваль советуют переболевшим коронавирусной инфекцией людям активно употреблять морсы. Это хорошая профилактика постковидного синдрома.
Если вы уже столкнулись с коронавирусом, то из всех напитков наиболее подходящим в период лечения для вас будет обыкновенная вода. Её же следует употреблять в массе своей и в период восстановления после выздоровления. Если же вы стали жертвой так называемого постковидного синдрома, представляющего собой некоторые устойчивые и неприятные симптомы коронавируса, которые самостоятельно не проходят, то лучше налегать на морсы из клюквы или облепихи. Также подойдут и настои, как как предлагает диетолог.
При этом во время восстановления следует воздержаться от употребления некоторых популярных напитков вроде крепких чая и кофе. Будет разумным отказаться и от подслащенных газированных напитков, а также магазинных соков из пакетов, при изготовлении которых используется огромное количество сахара. В период постковидного синдрома крайне важно дать возможность организму отдыхать, а не тратить лишнюю энергию на переработку не самых полезных продуктов питания и напитков, а также на скачки уровня сахара в крови, вызывающие летаргию.
По статистике, с постковидным синдромом сталкивается каждый третий пациент с коронавирусом, но это касалось Дельта-штамма. Вызывающий более умеренное течение болезни Омикрон, возможно, будет провоцировать постковидный синдром реже. Но поскольку им заболевают гораздо чаще, то итоговая цифра пострадавших всё равно окажется значительной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анжелика Дюваль
Медицина
Врач-диетолог, специалист по биохимии питания и ЗОЖ
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