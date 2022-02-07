Рак поджелудочной железы будут лечить
Ученые совершили настоящий прорыв в деле борьбы с раком поджелудочной железы, и на горизонте возникло эффективное лечение. Разработана терапия из двух компонентов, которая может намного повысить выживаемость.
Рак поджелудочной железы представляет собой одну из наиболее летальных опухолей, что связано с ее поздней диагностикой. Вплоть до четвёртой стадии рак никак себя не проявляет, а когда его обнаруживают, то вероятность выжить составляет около 3%. Подавляющее большинство пациентов умирает в течение года после установки диагноза. К числу известных жертв рака поджелудочной железы можно отнести советскую актрису Любовь Орлову, голливудскую звезду Патрика Суэйзи, американского миллиардера и инноватора Стива Джобса, артистов Олега Янковского, Алана Рикмана и Андрея Толубеева. Если в отношении лечения других опухолей в последние десятилетия достигнуты немалые победы, то рак поджелудочной железы остаётся всё таким же крепким орешком.
Британские учёные разработали терапию из двух компонентов, которая может не только повысить продолжительность периода дожития пациентов, обычно составляющего всего несколько месяцев, но даже и вылечить от болезни. В ходе опытов на лабораторных мышах комбинация из двух препаратов, уже применяющихся в клинической практике, позволила повысить выживаемость на 40%. Эксперименты проводились учёными из Института онкологических исследований в Лондоне.
Одним из компонентов является иммунотерапия, при которой лекарства как-бы активизируют иммунную систему для борьбы с раком. Препарат блокирует белки, которые не дают иммунной системе атаковать раковые клетки. Но сам по себе рак поджелудочной железы обладает толстой бронёй, которая мешает лекарствам проходить внутрь. Именно для этого предназначено второе лечение в виде высокоинтенсивной сфокусированной ультразвуковой терапии. С её помощью опухоль атакуют ультразвуком, и это создаёт в клетках рака крошечные пузырьки, которые вращаются вокруг с такой скоростью, что пробивают отверстия в той самой броне. А это и позволяет иммунотерапевтическому препарату проникать внутрь и выполнять свою работу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Институт онкологических исследований
Медицина
является общественным научно-исследовательским институтом и учреждением-членом Лондонского университета, специализирующимся на онкологии
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