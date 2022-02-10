Вакцинация пятилетних от ковида делу не поможет
Эксперты полагают, что вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет против коронавируса не приведет к существенным положительным последствиям. У большинства из них имеется натуральный иммунитет, а прививки не защищают от закрытия школ.
В Великобритании готовятся начать всеобщую вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет, и в этой связи эксперты продолжают спорить по поводу того, насколько это полезно. И вот теперь профессор Пол Хантер, специализирующийся на инфекционных болезнях в Университете Восточной Англии, заявил, что прививки для здоровых учеников начальной школы абсолютно бессмысленны, поскольку многие уже и без того перенесли коронавирус, вызванный штаммом Омикрон, в умеренной форме или без симптомов и полностью восстановились.
Пока что только дети в возрасте от 5 до 11 лет, имеющие какие-либо хронические болезни и более уязвимые перед заражением, либо проживающие с уязвимыми родственниками, получают в Великобритании вакцины от коронавируса. Но в других странах вроде США или государствах Евросоюза уже одобрены прививки для детей старше 5 лет, поэтому на британский Объединённый комитет по вакцинации и иммунизации оказывают давление с тем, чтобы и он начал делать эти прививки. Но профессор Хантер абсолютно убеждён в том, что никакого смысла в этой вакцинации нет.
И его комментарии поддерживаются Офисом национальной статистики, который показывает, что почти 70% детей в возрасте от 8 до 11 лет на 10 января уже имели в своём организме антитела к коронавирусу, а значит, они переболели. Здоровым детям угрожает очень низкий риск тяжёлой формы вируса, а за первый год пандемии от COVID-19 в Англии умерло всего 6 детей. Жертвами обычного гриппа каждый год становятся сотни маленьких пациентов. При этом две дозы вакцины обеспечивают детям защиту на уровне всего 10% против штамма Омикрон, как показывают наблюдения в Великобритании. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Восточной Англии
Медицина
общественный исследовательский университет в г. Норидже графства Норфолк Восточной Англии Великобритании. Основан в 1963 году.
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