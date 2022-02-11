Особое покрытие для тканей убивает коронавирус
Канадские ученые разработали недорогое и нетоксичное покрытие почти для любого типа тканей. Оно способно уменьшить активность вируса SARS-CoV-2 почти на 90%.
Исследователи из Университета Британской Колумбии создали недорогое и нетоксичное покрытие, предназначенное для любых типов тканей. Оно снижает эффективность вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, максимально, на 90%. Авторы исследования подчеркивают, что когда пациент попадает в больницу, ему очень хочется знать, что наволочка на подушке абсолютно чиста в плане бактерий и вирусов. И подобного рода покрытия справляются с этой довольно сложной задачей.
Покрытие придёт на помощь медицинским работникам, которые сами носят специализированную одежду и другие средства индивидуальной защиты, но не могут предоставить их пациентам. Представьте пациента с коронавирусом в средней форме, которого госпитализируют в клинику. Рядом с ним находятся десятки если не сотни других больных с этой же инфекцией, он постоянно вдыхает в легкие новые частицы опасного патогена, вирусная нагрузка увеличивается, и пациент умирает. Именно так погибали многие сотни тысяч жертв "испанки", которых размещали на койках в огромных помещениях без всяких перегородок друг с другом, чем способствовали так называемому перекрестному заражению. Ведь тяжесть инфекции зависит исключительно от вирусной нагрузки, а в клинике, битком набитой пациентами с коронавирусом, она однозначно будет выше, чем дома, где никто не болеет.
Исследователи опускали ткань в раствор из уничтожающих бактерию полимеров, которые содержат молекул, выпускающих стерилизующие формы кислорода при воздействии на них светом. Затем применялось ультрафиолетовое излучение для того, чтобы этот раствор затвердел, и покрытие осталось на поверхности ткани. Оно обладает как пассивным, так и активным антимикробным воздействием, немедленно уничтожая любые патогены после контакта с ними. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Британской Колумбии
Медицина
один из самых известных университетов Канады, находится в городе Ванкувер
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