Для заражения коронавирусом достаточно одной капли в нос
Исследователи выяснили в ходе экспериментов с добровольцами, что одной мельчайшей аэрозольной частицы, попавшей в нос человека, достаточно для заражения коронавирусом. Конечно, если эта частица содержит SARS-CoV-2.
Когда зараженный ковидом человек чихает, кашляет, разговаривает или даже просто дышит, то из его рта и носа в атмосферу вылетают тысячи мельчайших капель, содержащих патоген. Вот почему так эффективен бывает масочный режим, который прежде всего, важен для людей, не знающих о наличии у себя коронавируса. Однако попадание даже одной этой капли в нос другого человека достаточно для того, чтобы он заразился COVID-19. Таковы итоги исследования учёных из Имперского колледжа Лондона, которые проводили эксперименты на здоровых добровольцах.
Это первое клиническое исследование, осуществлявшее наблюдения за людьми в период всех этапов заражения. Оно также показало, что у людей, у которых симптомы появляются быстрее всего (в среднем, через два дня после попадания вируса в организм), уровень заразности для окружающих достигает максимума через 5 дней. Данное исследование проводилось с использованием первоначального уханьского штамма, то есть ещё до глобального распространения штаммов Альфа, Дельта и Омикрон.
Авторы исследования отмечают, что получили очень интересные в клиническом отношении сведения о коротком инкубационном периоде вируса, экстремально высокой вирусной отдаче через носовые каналы, а также об эффективности экспресс-тестов на основе антигенов, которые крайне важны для всего населения в связи с быстротой получение результата. Исследование пока не прошло через независимую научную оценку, в нем приняли участие 36 здоровых молодых людей, не имевших иммунитета к вирусу. Их наблюдали в специальном отделении больницы в Лондоне, и ни у кого коронавирус не вызвал тяжелых симптомов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Имперский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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