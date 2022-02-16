Жвачка без сахара сокращает риск преждевременных родов
Крупное по охвату участников исследование показало, что риск преждевременных родов можно уменьшить за счёт использования жевательной резинки без сахара. Авторы исследования сделали подобное предположение, на основе исследований о связи между плохой гигиеной полости рта и преждевременными родами.
Учёные из Университета Северной Каролины полагают, что ежедневное употребление жевательной резинки без сахара может уменьшить вероятность преждевременных родов. Таковы итоги наблюдений в африканской стране Малави, охвативших 4 349 беременностей. Среди будущих мам, которые употребляли жвачку с ксилитом, преждевременными были роды только у 12,6%. А это на 24% меньше, чем в группе, которая не получала данную жвачку.
Ксилит - это химическое вещество, обычно употребляемое вместо сахара. Считается, что оно может улучшить здоровье полости рта. И исследование подтвердило данное предположение. Женщины проходили через первоначальные стоматологические осмотр ещё до старта исследования, а потом и через последующие. Употреблявшие жвачку реже сталкивались с пародонтитом - патологическим состоянием, при котором окружающие зубы ткани воспаляются.
Авторы исследования считают полученные результаты весьма обнадеживающими. Особенно для жителей регионов с низким уровнем материальных ресурсов, где для профилактики преждевременных родов требуются более простые в использовании вмешательства без затратных технологий и лекарств. Однако необходимо провести дополнительные исследования, которые подтвердят или опровергнут возможность воздействия жвачек без сахара на уменьшение опасности преждевременных родов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Северной Каролины
Медицина
исследовательский университет штата в городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, США
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