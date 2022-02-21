Во время космических перелетов мозг перезаряжается
Исследователи установили, что мозг космонавтов способен перезагружаться при длительном полёте в космосе. Это помогает адаптироваться к необычным условиям окружающей среды.
Совместное исследование Европейского космического агентства и российского Роскосмоса показало, что мозг космонавтов способен как бы перезагружаться при длительных космических полётах, что является инструментом адаптации к изменениям условий окружающей среды. Международную команду возглавляли учёные из бельгийского Университета Антверпена, которые изучали мозг российских космонавтов, находившихся в космосе, в среднем, 172 дня. Правда, наш мозг в целом готов к изменениям и адаптации как по структуре, так и по своему функционалу, причем в течение всей жизни человека. Но это новое исследование доказало, что космические перелеты большой продолжительности провоцируют другие и более быстрые изменения мозга.
В частности, отмечены очень заметные микроструктурные изменения в нескольких зонах белого вещества, таких как сенсомоторные тракты, отвечающие за чувствительность, моторику и обработку. Полученные данные лягут в основу будущих исследований в области изменений мозга во время длительных перелётов.
Имена космонавтов, которые участвовали в этом исследовании, его авторами не называются. Но уже в ближайшее время человечеству предстоит длительный многолетний полёт на Марс и обратно, поэтому очень важно понять, как он будет отражаться на всей анатомии человека, и на его психологии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Антверпена
Медицина
один из ведущих университетов Бельгии, расположен в городе Антверпен
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