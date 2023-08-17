Невролог Алехина: тремор в теле означает наличие одного из этих 2-ух заболеваний

«Болезнь Паркинсона и эссенциальный тремор — это два разных неврологических состояния, которые могут вызывать тремор у пострадавших людей. Хотя оба состояния могут включать тремор, есть несколько ключевых различий, которые помогают различать их. И болезнь Паркинсона, и эссенциальный тремор в первую очередь поражают руки, хотя тремор может также возникать в других частях тела, таких как голова, голос, ноги или туловище. В обоих случаях тремор может усиливаться при стрессе или тревоге, а также может улучшаться или временно исчезать во время сна. Однако на этом сходстве заканчивается совпадение», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Болезнь Паркинсона

«Дрожь, связанная с болезнью Паркинсона, часто описывается как «тремор с катанием таблеток», характеризующийся ритмичным возвратно-поступательным движением большого пальца и пальцев. Помимо тремора, люди с болезнью Паркинсона могут также испытывать другие двигательные симптомы, такие как скованность, брадикинезия (замедленность движений) и постуральная неустойчивость».

Эссенциальный тремор

Как отличить





Многие люди знают о наиболее распространенных симптомах болезни Паркинсона — непроизвольной дрожи или треморе, контрольном признаке.Вызванное потерей определенных нервных клеток в головном мозге, неврологическое состояние также может вызывать замедление движений и ригидность мышц. Тем не менее, тремор не обязательно означает, что у вас есть расстройство.Эссенциальный тремор является относительно распространенным заболеванием, которое, как считается, затрагивает около одного процента населения, и его можно легко принять за болезнь Паркинсона.Невролог рассказывает о том, как отличить одно от другого.Болезнь Паркинсона представляет собой прогрессирующее неврологическое расстройство, вызванное дегенерацией клеток головного мозга, вырабатывающих дофамин. Чаще встречается у людей старше 60 лет, но может возникнуть в любом возрасте.Врач также перечисляет депрессию и тревогу, потерю обоняния, бессонницу и проблемы с памятью как симптомы болезни Паркинсона . Эссенциальный тремор — это двигательное расстройство, которое вызывает неконтролируемое дрожание рук, рук и других частей тела. Симптомы эссенциального тремора обычно появляются в возрасте от 40 до 60 лет, хотя он может поражать людей всех возрастов.Эссенциальный тремор обычно характеризуется постуральным тремором или тремором действия, что означает, что тремор возникает, когда пострадавший пытается сохранить определенную позу или выполнить произвольное движение. Эти треморы могут затрагивать руки, голову, голос или другие части тела и могут варьироваться по степени тяжести от легкой до изнурительной.Чтобы убедиться, что ваши симптомы связаны с болезнью Паркинсона или эссенциальным тремором, Алехина рекомендовала проконсультироваться с врачом.Помимо возраста начала, наличие других двигательных симптомов, связанных с болезнью Паркинсона, таких как скованность и замедленность движений, может помочь в различении этих двух состояний.Кроме того, реакция на лекарства также может дать ценную информацию, поскольку тремор при болезни Паркинсона, как правило, улучшается с помощью дофаминергических препаратов, тогда как эссенциальный тремор может лучше реагировать на лекарства, нацеленные на другие нейротрансмиттеры, такие как бета-блокаторы или противосудорожные препараты.Ранее МедикФорум писал о дефиците витаминов.

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