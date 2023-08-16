Врач Глессинг: частой причиной металлического привкуса является дефицит витамина B12

«Частой причиной металлического привкуса является дефицит витамина B12 из-за его воздействия на центральную нервную систему».

«Сладковатый привкус во рту может быть симптомом диабета, инфекционных заболеваний, а также поражения нервной системы из-за перенесенного ранее COVID-19 или инсульта», - проинформировала врач Брук Глессинг.

Врач Глессинг сообщила в интервью для HuffPost, что многие люди жалуются на ощущение привкуса металла во рту. Медик отметила:Помимо того, появление металлического привкуса бывает обусловлено гормональными изменениями, происходящими в организме. Другая его возможная причина – проблемы с почками и печенью. Когда в работе этих органов с фильтрующей функцией возникают нарушения, их способность очищать кровь от нежелательных компонентов и токсинов ослабевает, и накапливающиеся «отходы» начинают выделяться через слюну.Также во рту может ощущаться сладкий привкус.Медик посоветовала не оставлять без внимания и то, что во рту ощущается сухость. Подобным ощущением может проявляться сахарный диабет или синдром Шегрена –заболевание слезных и слюнных желез.Что касается слюны, ее непрозрачность и белесость указывает на бактериальную инфекцию во рту, добавила специалистка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях возникают трещины на стопах.

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