Исследование на мышах поможет людям лечить лейкемию
Ученые из Университета Висконсина-Мэдисона провели исследование с участием лабораторных мышей, итоги которого могут быть положены в усовершенствование методов лечения лейкозов. Некоторые связанные с ними генетическими мутации предскажут необходимость более агрессивной терапии.
Некоторые генетические мутации, связанные с лейкозами, недостаточно эффективно используются врачами при принятии решении о тех или иных видах лечения пациентов. Учёные из США предполагают, что существует целая группа клинических признаков, которые необходимо сочетать с генетическими тестами для более качественного информирования о времени начала агрессивного лечения. Лейкозы - это опухоли крови и кровеносных клеток. Исследования в этой области уже выявляли изменения в генах, которые связаны с болезнью. И эти генетические изменения могут передаваться от одного поколения к другому.
В некоторых случаях данные изменения дают врачам возможность определять стратегию лечения и делать прогнозы. А в других случаях данные последовательности никак не используются. Но даже когда установлена связь между определёнными генетическими характеристиками и степенью прогрессирования болезни, бывает довольно сложно установить, когда она перейдёт в более тяжёлую стадию.
Если в какой-то семье ее представители имеют общую мутацию, то у дедушки может и не возникнуть никаких симптомов до развития тяжелого лейкоза. В противоположность этому, один из его внуков с той же самой генетической мутацией может демонстрировать серьёзные симптомы уже в возрасте 7 лет, включая тяжёлые отёки рук и ног или цитопению - низкое количество клеток крови. Они способны провоцировать тяжелые пожизненные инфекции. Ученые хотели узнать о внешних и генетических факторах, которые проявляют себя до и во время болезни, чтобы сделать её лечение более эффективным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Висконсина-Мэдисона
Медицина
государственный исследовательский университет, расположенный в Мадисоне, штат Висконсин, США
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