Болезни почек, печени или сердца могут проявляться симптомами на руках

«вызывать опухание рук могут проблемы с почками, печенью или сердцем, лимфатический отек или псориатический артрит».

«Причиной неприятных ощущений может быть сдавление периферических нервов на уровне шейного отдела позвоночника, локтевого или лучезапястного каналов», - сообщила Проскуренко в разговоре с «АиФ».

В интервью специалист рассказала о медицинских причинах «легкой припухлости и отека рук». Помимо излишнего скопления жидкости данная проблема может объясняться растяжением или вывихом, укусом насекомого, кожной аллергией. Кроме того,Данное состояние говорит о неврологическом нарушении и характеризуется покалыванием, онемением рук.Если они регулярно возникают на руках, то, возможно, проблемой человека являются слабые сосуды (слабая сосудистая стена). Ревматолог добавила, что подобным признаком проявляются также нарушения свертываемости крови.Насторожиться следует, если на руках появляются крупные образования – невусы. В этом случае нужно обратиться к дерматологу, который может назначить биопсию, чтобы исключить злокачественный характер таких родинок.В целом, постулировала врач Алла Проскуренко, любой из названных симптомов является серьезным поводом для обращения к специалистам и последующего обследования, в особенности, если возникает неожиданно, на фоне общего благополучия и вне всякой связи с изменениями в образе жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут скрываться за пробуждением по утрам с головной болью.

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